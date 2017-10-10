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THY Fransa'daki grevler nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Fransa'da memurların başlattığı grev, ülkedeki hava trafiğini olumsuz etkiledi

  • İHA
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Fransa'da memurların başlattığı grev, ülkedeki hava trafiğini olumsuz etkiledi. Uçuşların yüzde 30 azaltılması nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY), bugün Fransa'ya karşılıklı olarak gerçekleştireceği toplam 5 sefer iptal oldu.
 
Fransa genelinde memurların 10 Ekim (bugün) tarihinde genel greve gideceğini açıklanmasının ardından Fransa Sivil Havacılık Kurumunun havayolu şirketlerinden uçuşları yüzde 30 oranında azaltılmasının istenmesi nedeniyle ülkedeki bazı seferler iptal oldu. Uçuşların azaltılması Türk Hava Yolları'nı da olumsuz etkiledi. Bu kapsamda THY'nin bugün Fransa'ya gerçekleştirmeyi planladığı 5 sefer karşılıklı olarak iptal edildi.
 
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan Fransa'nın Paris, Lyon, Nice ve Marsilya'ya gerçekleştireceği bazı uçuşların karşılıklı olarak iptal olduğunu bildirdi.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Fransa'da yapılacak genel grev nedeniyle Fransa sivil havacılık otoriteleri notam yayınlamışlardır. Bu nedenle aşağıda yer alan 10 Ekim tarihli seferlerimiz iptal edilmiştir:
 
"TK1825/1826 IST/PARİS/IST, TK1819/1820 SAW/PARİS/SAW, TK1807/1808 IST/LYON/IST, TK1365/1366 IST/MARSİLYA/IST, TK1813/1814 IST/NİCE/IST 

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