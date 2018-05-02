THY ile Belavia ortak uçuş anlaşması yaptı

Türk Hava Yolları (THY) ile Berarus'un en büyük havayolu şirketi Belavia arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Belarus’un en büyük havayolu şirketi ve bayrak taşıyıcısı Belavia ile 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kod paylaşımı anlaşması yapıldı.

Anlaşma ile iki havayolu şirketi, İstanbul-Minsk hattında karşılıklı olarak bir diğerinin seferine kendi uçuş kodunu koyabilecek.

Belavia Genel Müdürü Anatoly Gusarov Minsk-İstanbul güzergahının Belavia Havayolları’nın büyüyen uçuş ağında en önemli hatlardan birini teşkil ettiğini, bu iş birliğinin sadece Türkiye ve Belarus arasında değil, İstanbul ve Minsk ötesi seferlerle de talepte önemli bir artış sağlayacağını bildirdi.

Başlangıçta her iki havayolu, İstanbul-Minsk hattında karşılıklı olarak birbirlerinin seferlerine kendi kodlarını koyabilecek. Önümüzdeki dönem geliştirilmesi hedeflenen anlaşma sayesinde, her iki havayolu şirketinin birbirini tamamlayan tarife yapısı ile yolcular bölgedeki bağlantı uçuşlardan rahatlıkla yararlanabilecek.