THY ile hedef büyüttü 1 milyar yatırım yapacak

Dünyada 95 ülkede 2 milyon araçla araç kiralama sektörünün lider kuruşu olan ABD’li Enterprise, THY ile yaptığı anlaşmanın birinci yılında hedef büyüttü. THY’nin dünya çapındaki araç kiralama ortağı olan şirket, Yeni Havalimanı’nın devreye girmesiyle Türkiye’de 1 milyar liralık yatırım kararı aldı. Halen Atatürk Havalimanı’nda var olan 1.500 araç sayısını Yeni Havalimanı’nda 3 katına çıkarmayı planlayan şirket, Türkiye’deki 10 bin araç sayısını da 5 yılda 30 bine ulaştıracak.

‘ÇOK ETKİLENDİM’

THY ile işbirliğinin 1. yılı nedeniyle Türkiye’ye gelen Enterprise Global Yönetim Kurulu Başkanı Andrew C. Taylor, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile görüşerek işbirliğini büyütme kararı aldı. Görüşme sonrası düzenlenen toplantıda konuşan Andrew C. Taylor “Enterprise global bir firma ve dünyanın her yerine yayılıyoruz. Türkiye’yi de çok önemli ve çekici bir pazar olarak görüyoruz. THY ile yürüttüğümü işbirliği de bunu destekliyor. Burada olmaktan ve THY ile ortaklığımızdan dolayı çok memnunuz. Enterprise olarak yaklaşık 2 milyon araçla 95 ülkede hizmet veriyoruz. 10 bin lokasyonumuz var. İşimizi her yıl 1 milyar dolar büyütüyoruz. Türkiye pazarı da global büyümenin devamını sağlayan, bu büyüme için oldukça önemli bir pazar.Buradaki lokal ortaklarımızdan ve THY ile olan işbirliğimizden çok memnunuz” dedi. Türkiye’ye ilk kez geldiğini de belirten Taylor “Hem Türkiye’den hem İstanbul’dan hem de Boğaz’dan çok etkilendim” diye konuştu. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün ise “Şu anda Türkiye’de 10 bine yakın araç ile hizmet veriyoruz. Bu rakamı 5 yılda 3 kat artırarak 30 bine çıkaracağız. Ciromuzu ise 3.5 milyara çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Sadece 2018’de Türkiye’de 1 milyar TL yatırım yapacaklarını açıklayan Tangün “Türkiye’deki günlük araç kiralama sektörü yaklaşık 50 bin araçlık bir parka sahip. Sektör yılda yaklaşık yüzde 10-15 büyüyor. Önümüzdeki dönemlerde bunun artmasını bekliyoruz. Bu noktada THY ile yürüttüğümüz işbirliği çok önemli. Bu, Türkiye’deki en büyük işbirliği diyebiliriz” dedi. Tangün, Enterprise’nin ayrıca Alamo ve Entransfer markalarıyla da hizmet verdiğini anlattı. Tangün yapacakları 1 milyar yatırımın ağırlıklı olarak araç filosu olacağını da belirterek “Ayrıca 3 yılda mevcut 50 olan ofis sayısını 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

2 MİLYON ARACI VAR

Enterprise Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir ise “40 yıl önce üniversiteye başlarken arabam yoktu, ehliyet için başvuru yaptığımda arkadaşlarım gülmüştü. Ama bugün Allah bizlere binlerce araba almayı nasip etti. Andrew’in babası da emekli olunca bu işe ilk olarak 7 araç ile başlamış. Bugün 2 milyon adet aracı var. Enterprise’ın geçmişi ile bizim geçmişimizin benzerliği bizim işi almamızı sağladı. 500 adet araçla işe başladık, bugün 10 bin aracımızla hizmet vermekteyiz” diye konuştu.