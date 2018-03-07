THY kâra uçtu

Türk Hava Yolları (THY), 2016 yılındaki zararın ardından 2017’yi 1 milyar 22 milyon dolar esas faaliyet kârı ile kapattı. 2017 yılına ilişkin verileri paylaşan ve bu yıla ilişkin hedeflerini anlatan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı elde edilen kârda, mali disiplin ve dinamik talep yönetiminin etkili olduğunu belirterek “17 şirketlik bir aile olarak özveriyle çalıştık, başarılı bir yılı geride bıraktık” dedi. “Bugün artık 2018’a umutla bakıyoruz” diyen Aycı bu yılın ocak ayında tüm zamanların rekorunu kırdıklarını, şubat ayının da iyi gittiğini belirterek “Mart ayı da böyle giderse uzun bir aradan sonra en iyi ilk çeyrek rakamlarını yakalarız” diye konuştu.

11 MİLYAR DOLAR GELİR

2017 yılını yüzde 79.1 doluluk oranıyla kapattıklarını da belirten Aycı “THY yüzde 27.5 faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kâr (EBITDAR) marjı ile yılı rekor kârlılıkla tamamlamayı başardı” dedi. Aycı net dönem kârının ise 223 milyon dolar olduğunu söyledi. Şirketin satış gelirlerinin de yüzde 11.9 artışla 11 milyar doları bulduğunu anlatan Aycı, yolcu sayısının da yüzde 9.3 artışla 68.6 milyona çıktığını belirtti. Kargo taşımada da başarılı bir yılı geride bıraktıkların belirten Aycı “Yüzde 25.5 artışla 1.1 milyon ton kargo taşıdık. Kargoda gelirimiz ise yüzde 32 artışla 1 milyar 317 milyon dolar oldu” dedi. Aycı kargoda taşıma kapasitesini 4 milyon tona çıkarmak için Yeni Havalimanı’na yatırım yapacaklarını da belirterek “Yüzde 2’lik pazar payıyla şimdi ilk 10’dayız, hedefimiz ilk 5’e girmek” dedi. Aycı e-ticaret yapan ciddi şirketlerle görüştüklerini de belirterek “Bazı firmalar Türkiye’yi bölgesel üs yapmak istiyor. Onlarla konuşuyoruz. Güzel şeyler duyacaksınız” diye konuştu.

YENİ HATLAR GELİYOR

Halen 330 uçakla hizmet verdiklerini belirten Aycı bu yıl 3 kargo, 10 tane de yolcu uçağının filoya dahil olacağını söyledi. “Halihazırda dünyada en çok sayıda ülkeye uçan havayoluyuz. Uluslararası yolcu taşımada 6. sıraya yükseldik. Hedefimiz 2023’e kadar 500 uçaklık bir filoya ulaşmak” diyen Aycı şu anda 120 ülkede 300 noktaya sefer düzenlediklerini belirtti. Aycı bu yıl İtalya-Palermo, Komorlar Birliği-Moroni, Rusya-Krasnodar, Özbekistan-Semerkant, Sierre Leone-Freetown’a da hat açacaklarını belirtti. Aycı “Yeni Havalimanı’na taşınma konusunda ise “Planımız hazır. İnşaatlarımız başladı. Maliyetini ilk başta 500 milyon dolar olarak belirlemiştik ama inşaatları büyüttük, maliyet 650 milyon dolara çıktı”dedi. Yeni Havalimanı’na taşındıktan sonra vatandaşın alışmasının zaman alacağı belirtilerek bu konuda nasıl bir yol izleyeceklerinin sorulmasın üzerine de Aycı “Biz biletimizin arkasındayız. Hava muhalefeti ve mücbir sebepler sırasında da öyle davrandık. herkes müsterih olsun” dedi. Aycı taşınma maliyetinin, akaryakıt, yer hizmeti ve yemek gibi alanlardaki ortaklıklardan karşılanacağını anlattı.

METRODA CHECK-IN OLMALI

İlker Aycı Yeni Havalimanı ile ilgili bir de öneride bulundu. İnşaat sırasında en ince ayrıntıların düşünülmesi gerektiğini anlatan İlker Aycı “Örneğin havalimanına metro gelecek. Metro duraklarına da check-in kontuarı konulmalı” dedi. Bu talebi ilettiklerini belirten Aycı, bunun gerçekleşmesi halinde yolcunun bagajıın metro durağında verip uçağa bineceği kapıya rahat bir şekilde ulaşacağını söyledi. Aycı böylece ‘dünyanın en büyük havalimanı’ unvanının ‘en yolcu dostu havalimanı’ unvanıyla taçlanacağını da söyledi.