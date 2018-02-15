THY, kış olimpiyatı sponsoru oldu
Spor sponsorluklarına ağırlık veren Türk Hava Yolları (THY), Güney Kore’de yapılan PyeongChang Olimpik Kış Oyunları’na sponsor oldu.
THY, Eurosport’la yaptığı anlaşma ile milyonlarca spor meraklısına ulaşabilecek. İş birliği kapsamında, THY’nin televizyon reklamları, Güney Kore’de gerçekleşen PyeongChang 2018’de sergilenen açılış ve kapanış törenleri, canlı yayınlar, özetler, tekrarlar ve günlük haber bültenleri kapsamında 48 farklı pazardaki Eurosport ekranlarında gösterilecek. 9yer’dan izlenebilen, Avrupa’daki ilk tam dijital olimpiyat oyunları olacak. THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, “PyeongChang 2018 ile ses getirmekten heyecan duyuyoruz” dedi.
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