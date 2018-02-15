Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

THY, kış olimpiyatı sponsoru oldu

Spor sponsorluklarına ağırlık veren Türk Hava Yolları (THY), Güney Kore’de yapılan PyeongChang Olimpik Kış Oyunları’na sponsor oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY, Eurosport’la yaptığı anlaşma ile milyonlarca spor meraklısına ulaşabilecek. İş birliği kapsamında, THY’nin televizyon reklamları, Güney Kore’de gerçekleşen PyeongChang 2018’de sergilenen açılış ve kapanış törenleri, canlı yayınlar, özetler, tekrarlar ve günlük haber bültenleri kapsamında 48 farklı pazardaki Eurosport ekranlarında gösterilecek. 9yer’dan izlenebilen, Avrupa’daki ilk tam dijital olimpiyat oyunları olacak. THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, “PyeongChang 2018 ile ses getirmekten heyecan duyuyoruz” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Havada dehşet! Motor parçalanmaya başlayınca…

Havada dehşet! Motor parçalanmaya başlayınca…

6 bin yıldır bu halde anne kucağında

6 bin yıldır bu halde anne kucağında

Kiremit işçilerinin güzellik yarışması şaşkına çevirdi

Kiremit işçilerinin güzellik yarışması şaşkına çevirdi

ABD Suriye'de 200 Rus askerini mi vurdu?

ABD Suriye'de 200 Rus askerini mi vurdu?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA