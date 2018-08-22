THY Küba’ya 50 bin kişiyi uçuracak
Havana uçuşlarına başlayınca rakipleri fiyat indiren THY’nin Küba turlarına ilgi büyük. Havana çıkışlı cruise gemi turlarına katılanların da etkisiyle THY, bu yıl sonuna kadar artan talep nedeniyle 50 bin yolcuyu Küba’ya taşıyacak.
Türkiye’de Küba turlarına son dönemlerde artan ilgi Türk Hava Yolları’nin (THY) Havana’ya olan uçuşlarına doping etkisi yarattı. Havana çıkışlı cruise gemi turlarına katılanların da etkisiyle THY, geçtiğimiz yıl 37 bin kişi taşıdığı Havana’ya bu yıl sonuna kadar artan talepler nedeniyle 50 bin yolcuya ulaşacak. Birçok Türk sadece Küba’yı görmekle yetinmeyip başkent Havana’dan cruise gemileri ile hareketle Jamaika, Karayipler, Cayman Adaları gibi tatil merkezlerine de turlara katılıyor. THY’nın direkt İstanbul’dan Havana’ya uçuşlar yapması da Küba’ya giden Türk vatandaşı sayısında artışa yol açtı. Türkler’e, Atatürk Havalimanı’na transit olarak gelerek aktarmalı Havana uçuşlarına katılan diğer ülke vatandaşlarının da eklenmesiyle THY’nın İstanbul-Havana arasında yolcu trafiği daha da arttı. THY’nın Aralık 2016’dan itibaren 305 yolcu kapasiteli Airbus 330 tipi uçaklarla haftada üç sefer düzenlediği İstanbul-Havana-Karakas (Venezuela) seferlerinde doluluk oranları yüzde 80’lere ulaştı.
13 SAAT SÜRÜYOR
Geçtiğimiz yıl Havana ve Karakas seferlerinde toplam 59 bin yolcu taşıyan THY ile 2017 yılında sadece Havana çıkışlı 37 bin kişi uçuş yaptı. 2018 yılında da Küba pazarına iyi başlayan THY hedef büyüttü. Bu yıl sonuna kadar THY’nin yolcu taleplerindeki artışla Havana’ya yolcu rakamı 50 bine ulaşacak. 13 saat 10 dakika süren İstanbul-Havana uçuşu sonrası aynı uçak Venezuela’nın başkenti Karakas’a devam ediyor.
1.800 EURO’LUK TUR
Küba’ya gidişler 1 Mayıs döneminde artıyor. Tur şirketleri de 1 Mayıs turları düzenlerken birçok Türk vatandaşı da bu turlara katılıyor. Yaklaşık bin 500 Türk vatandaşının bu turlara katıldığı öğrenildi. Küba turu düzenleyen şirketlerin 7 gecelik tur fiyatları yaklaşık bin 800 Euro’dan başlıyor. 12 gece 13 günlük Havana’dan hareket eden cruise gemi turlarına katılmak isteyenler ise THY ile Havana biletleri de dahil 2 kişilik odada kişi başına 9 bin 200 TL, tek kişilik oda da ise 14 bin 400 TL’den başlayan fiyatları ödüyor.
Yolcunun yüzde 5’i Türkiye’dentaşınıyor
Geçen yıl, dünyada uçakla seyahat eden yolcuların yaklaşık yüzde 4.7’si, Avrupa’dakilerin ise yaklaşık yüzde 8.9’u Türkiye’deki havalimanlarından yapılan seferlerle taşındı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, 2017’de, Türkiye’deki havalimanları merkezli iç ve dış hat seferleriyle taşınan yolcu sayısı 193 milyon 576 bin 844 olarak hesaplandı. Geçen yıl, Türkiye’deki havalimanları merkezli uçuşlarla iç hatta 109 milyon 511 bin, dış hatta 83 milyon 533 bin, transitte ise 531 bin yolcu taşındı. Türkiye’deki havalimanlarından 2017’de 1 milyon 272 bin 341 ticari sefer yapıldı.
DÜNYADA 37 MİLYON SEFER
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayımlanan raporda, geçen yıl dünyada 4.1 milyar yolcunun uçaklarla seyahat ettiği belirtildi. Yolcular, 37 milyon seferlik hava trafiğiyle dünyanın çeşitli yerlerine gidebildi. Bu verilere göre geçen yıl dünyada uçakla seyahat eden yolcuların yüzde 4.7’si Türkiye’deki havalimanlarını kullandı. Avrupalı yolcular baz alındığında, bunların yüzde 8.9’unun Türkiye’deki havalimanlarından taşındığı belirlendi.
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