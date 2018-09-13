THY, Miles&Smiles kredi kartı anlaşmasını 2023’e kadar uzattı

Türk Hava Yolları ile Garanti arasında 29 Ekim'de başlayan iş birliğinin 18. yıldönümünde uzatılan yeni sözleşme ile program 2023 yılına kadar uzatıldı. Anlaşma ile bugüne kadar mil kazandırma dinamiği kusursuzca devam eden ve kaliteli hizmet anlayışını esas alan başarılı iş birliğinin beş yıl daha sürdürülmesi sağlandı.

Yeni dönemde belirli statülere ulaşan Miles&Smiles kredi kartı sahipleri, Türk Hava Yolları’nın dünyaca ünlü özel yolcu salonu, Lounge Istanbul’a giriş hakkı ve daha az uçuş miliyle Classic Plus statüye yükselme gibi ayrıcalıklar da kazanacaklar. Tüm bu fırsatlar, kredi kartı sahiplerine 2023 yılına kadar sunmaya devam edecek.

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur yenilenen anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Türkiye’nin en büyük kurumsal değerlerinden biri olan THY'nin, farklı sektörlerinde faaliyet gösteren başarılı markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleri ile çalışmalarını yüksek tempoda sürdürüyor. Bu anlamda en kıdemli iş ortaklarımızdan biri olan Garanti Bankası ile 2000 yılında başlattığımız başarılı iş birliğimizi 2023 yılına kadar devam ettirme kararı aldık. Başta değerli program üyelerimiz olmak üzere taraflara bugüne dek sağladığı faydayı önümüzdeki süreçte daha da katlayacağına inandığımız bu anlaşmanın her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili konuşan Garanti Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu ise; “Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları, 18 yıldır stratejik ortaklıklarını sürdürerek, Türkiye’nin ilk üst segment ortak markalı havayolu kredi kartını oluşturmanın gururunu yaşıyor. İki kurumun Miles&Smiles kredi kartıyla devam eden ortaklığı, oldukça prestijli bir iş birliği oluştururken, kart sahiplerine de her geçen yıl daha da gelişen ve zenginleşen bir ayrıcalıklar dünyası sunuyor. Müşterilerimize, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da en çok uçuran kart portföyü olarak 2012 yılından bu yana yaklaşık 70 milyar mil kazandırdık. Bu miktar, 10 milyon yurt içi gidiş-dönüş veya 3 milyon Avrupa’ya gidiş-dönüş bilete denk geliyor. Sadece 2017 yılında Miles&Smiles kredi kartı tarafından kazandırılan millerle, dünyanın çevresinde 425 bin kilometre tur atılmasını sağladık. Garanti Bankası’nın üst segment kredi kartı pazarındaki liderliğinde büyük rol oynayan bu iş birliğimizin 2023’e kadar devam etmesinden mutluluk duyuyoruz.” dedi.