THY, otomotiv sanayini uçuracak

İhracatçıya destek olan Turkish Cargo, Lima Lojistik ve Türk Otomobil Fabrikaları AŞ (TOFAŞ) ile imzaladığı anlaşma ile özel lojistik hizmetler sunarak milli otomotiv sanayisine önemli bir katkıda bulunacak. Anlaşma ile Fiat Chrysler Automotive tarafından İtalya’da üretilen parçalar, Lima Logistics’in bu ülkedeki acente ağı üzerinden Tofaş’ın üretim hattına, Turkish Cargo ile 24 saatten daha az sürede tam zamanında ulaşacak. Operasyonel başarısını ve ulaşım gücünü milli sanayinin hizmetine sunan Turkish Cargo, ilk etapta İtalya’dan TOFAŞ’ın Bursa’da bulunan fabrikasına haftalık 50 tonluk üretim malzemesi ve yedek parça taşıyacak. Bu anlaşma, hava kargo sektörünün en hızlı büyüyen şirketi olan Turkish Cargo’nun pazardaki yükselişine ve İtalya pazarındaki ilk 5 şirketten biri olma hedefine de destek olacak. Dünyadaki üretim merkezlerine en iyi bağlantıları sağlayan Turkish Cargo, sunduğu cazip olanakları, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak adına geliştirmeye devam ediyor ve her geçen gün artan lojistik talebe yönelik özel ve pratik çözümler üreterek, bölgesel ticareti geliştiriyor, ihracatçı firmalara destek olmayı sürdürüyor.