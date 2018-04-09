THY Star Alliance üyeliğinin 10. yılını kutladı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Star Alliance ve Türk Hava Yolları, yeni havalimanının inşaatında bazı konularda birlikte çalıştı. İstanbul yeni havalimanı, bünyesinde barındıracağı tesislerle hem hizmette hem de yolcuların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak rekabetçi iyi bir transfer merkezi olacak." dedi.

THY, 1997 yılında kurularak uluslararası ölçekte seyahat edenler için kapsamlı bir ulaşım hizmeti sunan ilk küresel havayolu ittifakı Star Alliance'a üyeliğinin 10. yılını şirketin genel yönetim binası kutladı.

Burada düzenlenen törende konuşan Aycı, Star Alliance üyeliklerinin 10. yıl dönümünü kutlama törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Havacılık sektöründeki gelişmelere değinen Aycı, "Star Alliance ve üyeleri için değerli bir ortak olan Türk Hava Yolları, dün ve bugün olduğu gibi yarın da ittifakın sağlam adımlarla ilerleyişini sağlayacak ortak stratejide belirleyici unsur olmayı sürdürecektir. Dünyanın en çok ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları olarak önümüzdeki dönem, ittifak dahilinde çok daha güçlü birliktelikler inşa edeceğimize ve ortak hedefler doğrultusunda ses getirecek başarı hikayelerine el birliği ile imza atacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Star Alliance Üst Yöneticisi Jeffrey Goh da İstanbul'daki bu özel etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son 10 yılda THY'nin Star Alliance'ın küresel ağını geliştirmede, özellikle de Türkiye, Orta Asya ve Orta Doğu'ya erişimini iyileştirmede önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Goh, "Dijital teknolojiden yararlanarak müşteri deneyimini geliştirmeye odaklandığımız üçüncü on yılımızda da Türk Hava Yolları'nın yakın iş birliğini ve desteğini temin etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Goh, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yolcuların tercihlerinin havacılığa yön verdiğini ve şirketlerin de bu tercihler doğrultusunda kendilerini geliştirdiklerini kaydetti.

"İstanbul yeni havalimanı tam zamanında yapılıyor"

Törenin sonunda basın mensuplarının İstanbul'daki 3. havalimana ilişkin bir sorusu üzerine Aycı, "Atatürk Havalimanı bazı zorluklar nedeniyle THY ve Star Alliance için bazı yeterlilikleri karşılamada zorlanıyor. Bu anlamda İstanbul yeni havalimanı, tam zamanında yapılıyor. Star Alliance ve Türk Hava Yolları yeni havalimanının inşaatında bazı konularda birlikte çalıştı. İstanbul yeni havalimanı bünyesinde barındıracağı tesislerle hem hizmette hem de yolcuların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak rekabetçi iyi bir transfer merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aycı ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Goh'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Törene katılan 2 kişiye yolcu salonu kullanma hakkı ve 1 kişiye de bussiness classta uçuş hakkı hediye edildi.

Tören, çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.