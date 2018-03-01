THY Teknik ve Suudi Arabistan Flynas 5 yıllık anlaşma yapacak

Türk Hava Yolları Teknik AŞ (THY Teknik) ile Suudi Arabistan Nas Hava Yolları (Flynas) arasında komponent bakım ve yedek parça desteği anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman ile Flynas CEO'su Bandar Al-Muhanna tarafından imzalandı.

AA muhabirine konuşan THY Teknik Suudi Arabistan Temsilcisi Mehmet Egemen Akdemir, söz konusu bakım hizmet anlaşmasının 5 yıllık olduğunu belirtti.

Akdemir, bu kapsamda Flynas'a ait 28 uçaklık Airbus filosunun tüm komponent bakım hizmetlerinin 5 yıl boyunca THY Teknik tarafından yapılacağını kaydetti.

Flynas CEO'su Muhanna ise Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Flynas filosunun anlaşma kapsamında elde edeceği bakım hizmetleri sayesinde müşterilerine daha kaliteli hizmet sunacağını vurguladı.

Muhanna, THY Teknik'in Flynas filosunun genişlemesinde ideal bir çözüm ortağı olacağını ifade etti.