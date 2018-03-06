THY uçağı için kirli manipülasyon

THY uçağında cumartesi günü yaşanan bir olay, bazı gazeteler tarafından “THY az kalsın yakıtsız uçacaktı” şeklinde servis edilerek skandala imza atıldı. Haber kısa sürede sosyal medyada da yayılınca THY ‘yalan haber’ üzerine soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre 3 Mart Cumartesi günü İstanbul-Ankara seferini yapan TK 2182 sefer sayılı uçak pistte ani fren yapınca hosteslerden biri yaralandı. Bunun üzerine uçağın havalanması 2 saat gecikti. Yaşanan 2 saatlik bir gecikme nedeniyle de uçak uluslararası kurallar gereği yeniden yakıt alarak havalandı. Ancak bu durum bazı gazetelerde şöyle sunuldu:

‘YAKITSIZ UÇUŞ’ YALANI

“İstanbul’dan Ankara’ya gidecek olan THY uçağı, kalkmak üzereyken yeterli yakıtı olmadığı anlaşıldı. Olası bir facia son anda engellendi.” 2 saatlik gecikme nedeniyle yeniden yakıt takviyesi gerektiği için yakıt alan ve buna rağmen kirli bir manipülasyonla ‘yakıt skandalı’ suçlamasına maruz kalan THY yönetimi de harekete geçti. THY basın Müşaviri Yahya Üstün twitter hesabından yaptığı açıklamada “3 Mart Cumartesi İstanbul - Ankara seferini yapan TK 2182 sefer sayılı uçağımıza ilişkin olarak haberlerde bahsi geçen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili THY olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız” dedi.