THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Bu referandum sonucuyla THY 'Take off' olacak Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, referandum sonucundan demokrasiye olan inancından güçlü şekilde çıkıldığı için mutlu olduğunu, bu sonuçla da THY'nin 'take off' olacağını yani havalanacağını söyledi.