THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı yeni havalimanında incelemelerde bulundu

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin sivil havacılık dünyasında dengeleri değiştirecek projesi olan havalimanı inşaatında çeşitli incelemeler yaptı.

Aycı'nın yanı sıra genel müdür yardımcıları Ahmet Olmuştur ve Abdulkerim Çay ile THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün katıldığı incelemelere, İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu ile Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz de eşlik etti.

29 Ekim'de hizmete açılacak ve THY'nin yeni yuvası olacak havalimanında bayrak taşıyıcının yolcularını ağırlayacağı noktaları ve özel yolcu salonlarının yer alacağı alanları inceleyen Aycı ve beraberindekiler, daha sonra Akçayoğlu ve Cengiz ile fikir alışverişinde bulundu.