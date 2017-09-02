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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'dan bayram mesaisi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bayram tatili nedeniyle yolcu yoğunluğunun yaşandığı Atatürk Havalimanında sahaya inerek personel ve yolcularla bayramlaştı. Personel ve çalışanların sorunlarını dinleyen Aycı,bazı yolculara bilet konusunda yardımcı oldu

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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bugün bayram tatili nedeniyle yolcu yoğunluğunun yaşandığı Atatürk Havalimanında sahaya indi.
 
 
Havalimanında incelemelerde bulunan Aycı, yolcuların ve personellerin bayramını kutladı. Terminalde operasyonun nasıl yapıldığını kontrol eden İlker Aycı, personel ve yolcuların sorunlarını da dinledi.
 
 
Kontuarları da ziyaret eden Aycı, personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ardından THY bilet satış ofisine giden Aycı, burada bazı yolculara bilet konusunda yardımcı oldu.
 

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