THY’de hedef 500 uçak

THY’nin İsviçre’de faaliyetlerine başlamasının 50. yılı dolayısıyla Zürih’te düzenlenen etkinliklere katılan Cığal, sorular üzerine İsviçre’nin kendileri için çok önemli bir nokta olduğunu vurgulayarak, “Çünkü, hem Türk soydaşlarımızın yaşadığı, hem de ciddi iş ortaklarımızın ve büyük müşterilerimizin olduğu, haftada 64 sefer gerçekleştirdiğimiz, yıllık yaklaşık 700 bin yolcu taşıdığımız bir pazar. Sadece Türkiye’ye değil, aktarmalı seferlerle Afrika’ya, Ortadoğu’ya, Hint yarım adasına hatta Güney Amerika’ya İsviçre’den ciddi oranda yolcu taşıyoruz” diye konuştu.Çığal, İsviçre-Türkiye arasında sadece yolcu değil, Turkish Cargo vasıtasıyla ciddi oranda kargo taşımacılığı yaptıklarının altını çizerek “Müşterilerimizin ürünlerini aynı gün ulaştırıyoruz” dedi.

3. Havalimanı’nı bekliyoruz

İstanbul Atatürk Havalimanının kapasitenin kısıtlı olmasından dolayı istedikleri frekans sayılarına ulaşamadıklarına işaret eden Çığal, üçüncü havaalanının açılmasını heyacanla beklediklerini söyledi. Çığal, yeni havaalanının açılmasıyla birlikte İsviçre’deki yıllık yolcu kapasitesini önümüzdeki 5 yılda 2 kat artırarak 1.5 milyon civarına çıkarmayı hedefledikleri bilgisini paylaştı.