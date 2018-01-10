THY’den çalışanlarına ikramiye

THY’den yapılan açıklamaya göre, şirket, hedeflerin birer birer gerçekleştiği 2017 yılının ardından çalışanlarını başarılı performansa yaptıkları katkıları nedeniyle ödüllendirme kararı aldı. Aycı, Antalya’da yapılan Yönetim Zirvesi’nin açılış konuşmasında THY çalışanlarına müjdeli haberi vererek, bir maaş ikramiyenin şubat ayının maaş gününde hesaplara yatırılacağını belirtti. Geçen yıl, bayrak taşıyıcının aldığı ekonomik tedbirlere katkıda bulunan THY çalışanları 2017 yılı zamlarının ertelenmesi konusunda fedakarlık gösterip şirkete destek olmuştu. Kasımda ise operasyonlarda yaşanan olumlu hareketlenme ve tahminlerin ötesinde açıklanan finansal sonuçların ardından zam farkları toplu olarak çalışanlara ödenmişti.