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THY’den çalışanlarına ikramiye

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, çalışanların bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildiğini duyurdu.

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THY’den yapılan açıklamaya göre, şirket, hedeflerin birer birer gerçekleştiği 2017 yılının ardından çalışanlarını başarılı performansa yaptıkları katkıları nedeniyle ödüllendirme kararı aldı. Aycı, Antalya’da yapılan Yönetim Zirvesi’nin açılış konuşmasında THY çalışanlarına müjdeli haberi vererek, bir maaş ikramiyenin şubat ayının maaş gününde hesaplara yatırılacağını belirtti. Geçen yıl, bayrak taşıyıcının aldığı ekonomik tedbirlere katkıda bulunan THY çalışanları 2017 yılı zamlarının ertelenmesi konusunda fedakarlık gösterip şirkete destek olmuştu. Kasımda ise operasyonlarda yaşanan olumlu hareketlenme ve tahminlerin ötesinde açıklanan finansal sonuçların ardından zam farkları toplu olarak çalışanlara ödenmişti.

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