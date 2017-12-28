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THY’den çocuklara çevre dostu oyuncak

Türk Hava Yolları (THY) oyuncaklarda kullanılan plastik malzemelerin çocukların sağlığı ve gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu tespiti üzerine yeni bir uygulama başlattı.

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THY, 3-12 yaş aralığındaki çocuk yolcuları için hazırladığı; hareketli, şekil değiştirebilir, nesli tükenme tehdidi altında olan hayvan figürlerinin de yer aldığı ve doğal malzemelerden üretilmiş bir koleksiyon hazırladı. THY, sunacağı yeni oyuncakların üretiminde kullanılan ahşap malzemelerin Orman Yönetim Konseyi (FSC) kuruluşunun yayınlamış olduğu kurallara uygun şekilde üretilmiş olmasına dikkat ediyor. FSC; dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yaşatılmasını, bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlıyor. 

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