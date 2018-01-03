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THY’den Mesut Yılmaz için 47 yolcuya özür mili

Türk Hava Yolları (THY), eski başbakan Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz, oğullarının acı haberini uçakta öğrenmesin diye uçağın business sınıfında kablosuz internet sistemi devre dışı bırakmıştı.

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THY, yazdığı mektupla business sınıfta uçan 47 yolcudan özür diledi ve her yolcunun hesabına 7 bin 500 uçuş mili işledi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın yazdığı mektupta, internet sisteminin neden kapatıldığı da açıkça anlatıldı. THY ayrıca o uçuştaki diğer 47 business yolcunun hesabına 7500 uçuş mili işleyeceğini bildirdi. Böylece giderek büyüyen ve bir dünya markası haline gelen THY, bu sorunu da en uygun biçimde çözmüş oldu. Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz’ın oğulları Yavuz Yılmaz, İstanbul’daki evinde ölü bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucu Yılmaz’ın intihar ettiği belirtilmişti. 

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