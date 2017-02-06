THY’den Oscarlık hamle
THY, yeni reklam filminde Oscar Ödüllü aktör Morgan Freeman’ı oynattı. 5 Şubat’ta Amerika’da vizyona giren reklam filminin çekimleri 10 saati buldu. Freeman “THY alanında öncü bir profil. Bu filmdeoynamak benim için bir onur” dedi.
Türk Hava Yolları’nın (THY) yeni reklam filminde, Oscar ödüllü aktör Morgan Freeman oynadı. Son 6 yıldır ‘Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi’ seçilen Türk Hava Yolları’nın Morgan Freeman’lı yeni reklam filmi 5 Şubat’ta, Amerikan televizyon tarihinin en fazla izlenen programı olan Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) finali, Super Bowl’da gösterime girdi. Çok sayıda küresel markanın tanıtım projesinde imzası bulunan yönetmen Matthias Zentner’ın yönetmenliğini yaptığı reklam filminin çekimleri, geçen ay Los Angeles’ta tamamlandı. Çekimleri 10 saati bulan ve toplamda 101 kişinin görev aldığı filmin, birçok uluslararası medya aracı üzerinden 4 kıtada, 16 TV kanalında aynı anda yayına alınması planlanıyor.
BÜYÜK SES GETİRDİ
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M.İlker Aycı, global büyüme stratejisi doğrultusunda bu yıl da hız kesmeden yeni hatlar açmaya devam ettiklerini belirtti. Türkiye’nin küresel marka elçisi olarak bayrak taşıyıcılığı yapan THY’nin global ülke imajına da katkı sağlamasının kendileri adına önemli bir motivasyon olduğunu anlatan Aycı “Bu bağlamda, Morgan Freeman ile yaptığımız anlaşma, küresel marka değerimize ve bilinirliğimize sağladığı katkı açısından büyük önem taşıyor. Bugüne kadar dünyaca ünlü isimlerle gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyalarının geri dönüşlerinden oldukça memnunuz. Yeniliklerin peşindeyiz ve elbette ki hep daha iyiyi hedefliyoruz. Şimdiden büyük ses getirdiğini gördüğümüz Morgan Freeman’lı yeni reklam kampanyamızın, marka algımıza önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyorum”diye konuştu.
İKRAMLAR ÇOK LEZZETLİ
Ünlü aktör Morgan Freeman prestijli bir marka olan THY ile iş birliği yapmanın kendisi için onur verici olduğunu aktardı. Morgan Freeman, “Lisanslı bir pilot olarak uçmaya özel bir merakım var, bu nedenle bu projenin içerisinde olmak benim için son derece keyifli bir deneyim oldu. Yolcularına sunduğu benzersiz hizmet anlayışı sayesinde süreklilikle ödüle layık görülen, aynı zamanda inanılmaz lezzetli uçak içi ve özel yolcu salonu ikramlarına sahip Türk Hava Yolları, alanında öncü bir profil. Dünyanın en çok ülkesine uçan ve bu denli prestijli bir havayolu şirketiyle çalışmak, benim için büyük bir onur” diye konuştu.
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