THY 7,6 milyon yolcuyla tarihi rekora imza attı
THY ağustos ayında % 85,6 ile tarihinin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştı.
THY ağustos ayında % 85,6 ile tarihinin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştı.
Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, ''2018 yılının her bir ayını yeni rekorlar ile geride bıraktık. Ağustos ayında % 85,6 ile tarihimizin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştık. Bu dönemde 7,6 milyon yolcumuza hizmet verdik. Türk Hava Yolları Türkiye ile birlikte büyüyor.'' dedi
2018 yılının her bir ayını yeni rekorlar ile geride bıraktık. Ağustos ayında % 85,6 ile tarihimizin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştık. Bu dönemde 7,6 milyon yolcumuza hizmet verdik. Türk Hava Yolları Türkiye ile birlikte büyüyor.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 14 Eylül 2018
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