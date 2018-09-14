Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

THY 7,6 milyon yolcuyla tarihi rekora imza attı

THY ağustos ayında % 85,6 ile tarihinin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY ağustos ayında % 85,6 ile tarihinin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştı.

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, ''2018 yılının her bir ayını yeni rekorlar ile geride bıraktık. Ağustos ayında % 85,6 ile tarihimizin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştık. Bu dönemde 7,6 milyon yolcumuza hizmet verdik. Türk Hava Yolları Türkiye ile birlikte büyüyor.'' dedi

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Taksim Meydanı´nda kızların omuz atma kavgası kamerada

Taksim Meydanı´nda kızların omuz atma kavgası kamerada

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA