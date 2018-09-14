THY 7,6 milyon yolcuyla tarihi rekora imza attı

THY ağustos ayında % 85,6 ile tarihinin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştı.

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, ''2018 yılının her bir ayını yeni rekorlar ile geride bıraktık. Ağustos ayında % 85,6 ile tarihimizin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştık. Bu dönemde 7,6 milyon yolcumuza hizmet verdik. Türk Hava Yolları Türkiye ile birlikte büyüyor.'' dedi