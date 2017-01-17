THY’ye 3. Havalimanı’nda 300 dönüm özel kampüs

2018 yılının şubat ayında ilk bölümü açılacak olan 3. Havalimanı’nda Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 70 dolayında bir yolcu payına sahip olacağı ve 300 dönümlük bir alanda da özel bir kampüs içinde hizmet vereceği açıklandı. Açıklama, THY’nin kurum içi iletişim dergisi olan ‘Empathy’de yapıldı. Dergiye konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Yeni Havalimanı’nın terminal büyüklüğünün Atatürk Havalimanı’ndaki terminalin tam üç katı olacağını belirterek “Yüzölçümü açısından 3.Havalimanı dünyanın en büyüğü konumundaki 2 bin hektarlık alana sahip Beijing’in (Pekin) yaklaşık dört katı büyüklüğünde, 7 bin 594 hektarlık alana sahip olacak. THY de bu alan içinde 300 bin metrekarelik bir alanda özel bir kampüs içinden yönetilecek. Burada Genel Müdürlük, İkram, Teknik A.Ş, Turkish Cargo, Handling şirketimiz ve operasyon binalarımız yer alacak bir kompleks kurulacak. Merkezde 5-6 bin metrekarelik lounge alanlarımız olacak” dedi.

SLOT SORUNU BİTİYOR

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise İstanbul’a sefer düzenlemek isteyen havayolu şirketlerine yoğunluktan slot (uçakların iniş ve kalkışlarının zamanlanması) tahsis edilememe sorununun aşılacağını belirterek, “Yeni Havalimanı sayesinde de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü daha geniş bir hareket kabiliyetine ulaşacak ve bizim de operasyonlarımız rahatlayacak” dedi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin ise Yeni Havalimanı’na günde 2 bin uçağın iniş kalkış yapacağını belirterek, “Terminal 347 dar gövdeli uçak ve 264 geniş gövdeli uçağa hizmet verecek. 70 bin araçlık kapasiteyle Avrupa’nın en büyük otoparkına sahip olacak. 400’den fazla yerli ve yabancı markayı tek çatı altında buluşturacak. 53 bin metrekarelik bir Duty Free alanı olacak. Tüm kuruluşlar çevreci, engelsiz ve yeşil havalimanı olarak inşa edilecek. Dünyanın 350 farklı noktasına uçmak mümkün olacak” dedi.