Ticaret Bakanlığı, ABD'nin vergi kararına tepki gösterdi

Ticaret Bakanlığı'ndan "ABD yönetimi tarafından bugün duyurulan çelik ve alüminyuma ek vergiler Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır." açıklaması yapıldı.

'Diğer üye ülkeler de kurallara riayet etmeli'

Ticaret Bakanlığı'nca, "Türkiye ticaret politikasını DTÖ kurallarına uygun şekilde belirlediği, uyguladığı gibi diğer üye ülkeler de kurallara riayet etmeli. Çelik ve alüminyum ihracatçılarımızın menfaatini,hukuka aykırı uygulamalara karşı uluslararası platformda savunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kaydedildi.