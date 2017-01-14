Fatih Şener: Ticaret doğudan gelecek İpekyolu’nu canlandıralım
UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener “Bugüne kadar doğuyla aramızda duvar vardı. Şimdi bu durum değişiyor. Doğudan büyük bir hareket gelecek. İpekyolu’nu yeniden canlandıralım” dedi.
- Zeliha Saraç
Kahve Molası’nda Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener ile 2017 ve sonrasında lojistik sektöründeki beklentileri konuştuk. “Çin’den başlayarak Anadolu, Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya uzanan ticaret yolunu yeniden canlandıralım” diyen Şener, güçlü ekonomilerin ancak güçlü bir lojistik alt yapı ile mümkün olduğunu belirtti.
Petrol fiyatlarının artması, Trump’ın ABD başkanı seçilmesi, Çin’in büyüyememe hikayesi gibi etkiler ihracat pazarlarını değiştirir mi?
OPEC’in petrolde arz kısıntısı kararı ile petrol fiyatları 70-75 dolara çıkabilir. Bu birkaç konuda negatif etki yaratabilir ama diğer taraftan petrol üreten ülkelere de yapılan ihracatta artışlar olabilir. Ekonomi Bakanlığımız 2017 için 155 milyar dolar ihracat hedefi açıkladı, OVP de bunu hedefliyor. Biz bu konuda çok pozitifiz. Şöyle örnek vereyim bizim Kuzey Irak’a 2013 yılındaki ihracatımız 12 milyar dolar iken bugün neredeyse 6 milyar dolar. Çünkü onların en büyük gelir kaynağı petrol ihracatı, aynı şekilde Azerbaycan’da, Kazakistan’da, Rusya’da, petrole dayalı ekonomilerde ciddi olumsuzluklar yaşandı. Bu ülkeler önemli ticaret partnerlerimizdi. Enerji arzında bir kısıtlama olursa bu ülkelerde rahatlama olacak bu da bizim ihracatımıza olumlu yansıyacak.
ÇİN GELİYOR
Çin’le ilgili ayrı bir paragraf açmak gerek. Çin ürünlerinin dünya pazarında kısıtlı rekabet gücü var bunu kısıtlayan en önemli faktörlerden biri teslim süresi. Ancak Çin son dönemde ticaret yollarına yatırım yapıyor. Lojistik performansı artırdıklarında pazarlarının büyüyeceğini biliyorlar. Son 10 yılda Çin’in ülke dışındaki yatırımlarına bakarsanız 250 milyar dolar civarında tutar ile ulaştırma ve lojistik ikinci sırada geliyor. Türkiye’de, Yunanistan’da bile lojistik yatırımı yapıyorlar. Afrika’da çok önemli yatırımları var. Otoyollar, demiryolları yapıyorlar. Çin çok doğru bir hareket başlattı, mal göndereceği ülkelere yol açıyor. İpekyolu orta koridoru yeniden canlandırmak için 54 milyar dolarlık bütçe oluşturmuşlar ve bununla Avrupa’ya denizden 8 haftada gelmek yerine karayolu ve demiryolu ile daha kısa sürede ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de yeni bir İpekyou yaratalım. Çin’den başlayarak Anadolu, Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya uzanan ticaret yolunu yeniden canlandıralım.
Peki bizim açımızdan ne ifade ediyor bu?
Bugüne kadar ülkemizin doğu tarafı sanki bir duvar ile kapanmış gibiydi. Doğumuzla ticaretimiz pek yoktu, batıdan gelen hammadde ve yarı mamuller Marmara bölgesinde işlenerek, Türkiye’ye ya da tekrar batıya satılıyordu. Şimdi bu durumun değişmesi ihtimali belirdi. Doğudan şimdi büyük bir hareket gelecek bu trafik ya Rus üzerinden ya İran üzerinden ya da Türkiye üzerinden geçecek. Aslında ticaret tarih boyunca geçtiği şehirlere zenginlik götürmüş. Doğudan gelen bu ticaretin Türkiye üzerinden geçmesi demek ülkemizin doğusunda da ticaret ve yatırımlar için bir fırsat doğabileceğine işaret ediyor. Ülkemiz Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile bu ihtimali ülkemiz için fırsata dönüştürmeyi hedefliyor. Şimdi bu trafik tekrar Kars-Erzurum-Erzincan’dan geçecekse o zaman o bölgelerdeki endüstrileşme artacaktır ve Çin için aslında gümrük birliği anlaşmasına taraf olan Türkiye üzerinden Avrupa’ya girmek için de bir kapı açılmış olacak.
AVRUPA 15 TEMMUZ’U ANLAYAMADI
Halkımız 15 Temmuz’da dünya demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Biz Uluslararası Nakliyeciler olarak 15 Temmuz’un hemen arkasından, “Demokrasimiz bugün, 15 Temmuz’a göre daha güçlüdür, ekonomimiz daha güçlüdür” diyerek, İngilizce olarak ‘Türkiye’de demokrasi kazandı’ afişleri hazırlattık ve bu afişleri yurt dışına giden tırlarımıza yapıştırdık. Bu kampanya da şoförlerimizden büyük ilgi gördü ancak bazı araçlarımız bu afiş var diye engellerle karşılandı. Bazı AB ülkeleri 15 Temmuz’u değerlendirirken hata yaptılar ama bunların bazıları hatada ısrar ediyorlar. Bu da normal bir şey değil tabii ki.
İHRACAT ÜLKESİ GİBİ DAVRANALIM
Medyada zaman zaman gümrüklerde uzayan TIR kuyruklarını görüyoruz. Bu alt yapı hedeflenen ihracat için yeterli mi?
Bu çok önemli bir konu. Bu performans ekonomimiz için çok kritik olan ihracatımızı dolayısyla da ülkemizi aşağıya çekiyor. Kolay anlaşılabilmesi için şöyle söyleyeyim. Yurt dışından geliyorsunuz pasaport kuyruğuna giriyorsunuz, kuyruk çok uzun, yeteri kadar banko yok ya da yeteri kadar memur yok. Siz pasaport kuyruğunda iki gün oturuyorsunuz. İki gün; iki sabah, iki öğlen, iki akşam ve iki gece demek… Bu durum kabul edilemez. Bugün gümrük kapılarındaki kuyruk bilgilerini aldım Kapıkule’de çıkışta 19 km, girişte 9 km kuyruk var Biz ihracatla kalkınacaksak bir an önce bir ihracat ülkesi gibi davranmaya başlamamız lazım.
Yeni açılan Avrasya Tüneli, 3. Köprü, yeni demiryolu ağları gibi yatırımların taşımacılığa etkisi nasıl olacak?
Türkiye kamu yatırımları konusunda oldukça büyük yol katetti. Özellikle Avrasya tünelinde ilkler yaşandı. 1 milyar 245 milyon 121 bin dolar yatırımla tamamlandı. Bir proje ilk defa Asya ile Avrupa’yı deniz tabanı altından birbirine bağladı. Bunlar çok önemli yatırımlar. İstanbul’un ulaşım sorunlarına köklü bir çözüm getireceği tahmin ediliyor. Tabii ki kara taşımacılığı için İstanbul çok önemli bir güzergah. Bu tarz yatırımların ülke ekonomisine katkısı çok büyük. İlerleyen yıllarda daha iyi anlayabileceğiz bunu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.