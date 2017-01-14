Fatih Şener: Ticaret doğudan gelecek İpekyolu’nu canlandıralım

Kahve Molası’nda Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener ile 2017 ve sonrasında lojistik sektöründeki beklentileri konuştuk. “Çin’den başlayarak Anadolu, Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya uzanan ticaret yolunu yeniden canlandıralım” diyen Şener, güçlü ekonomilerin ancak güçlü bir lojistik alt yapı ile mümkün olduğunu belirtti.

Petrol fiyatlarının artması, Trump’ın ABD başkanı seçilmesi, Çin’in büyüyememe hikayesi gibi etkiler ihracat pazarlarını değiştirir mi?

OPEC’in petrolde arz kısıntısı kararı ile petrol fiyatları 70-75 dolara çıkabilir. Bu birkaç konuda negatif etki yaratabilir ama diğer taraftan petrol üreten ülkelere de yapılan ihracatta artışlar olabilir. Ekonomi Bakanlığımız 2017 için 155 milyar dolar ihracat hedefi açıkladı, OVP de bunu hedefliyor. Biz bu konuda çok pozitifiz. Şöyle örnek vereyim bizim Kuzey Irak’a 2013 yılındaki ihracatımız 12 milyar dolar iken bugün neredeyse 6 milyar dolar. Çünkü onların en büyük gelir kaynağı petrol ihracatı, aynı şekilde Azerbaycan’da, Kazakistan’da, Rusya’da, petrole dayalı ekonomilerde ciddi olumsuzluklar yaşandı. Bu ülkeler önemli ticaret partnerlerimizdi. Enerji arzında bir kısıtlama olursa bu ülkelerde rahatlama olacak bu da bizim ihracatımıza olumlu yansıyacak.

ÇİN GELİYOR

Çin’le ilgili ayrı bir paragraf açmak gerek. Çin ürünlerinin dünya pazarında kısıtlı rekabet gücü var bunu kısıtlayan en önemli faktörlerden biri teslim süresi. Ancak Çin son dönemde ticaret yollarına yatırım yapıyor. Lojistik performansı artırdıklarında pazarlarının büyüyeceğini biliyorlar. Son 10 yılda Çin’in ülke dışındaki yatırımlarına bakarsanız 250 milyar dolar civarında tutar ile ulaştırma ve lojistik ikinci sırada geliyor. Türkiye’de, Yunanistan’da bile lojistik yatırımı yapıyorlar. Afrika’da çok önemli yatırımları var. Otoyollar, demiryolları yapıyorlar. Çin çok doğru bir hareket başlattı, mal göndereceği ülkelere yol açıyor. İpekyolu orta koridoru yeniden canlandırmak için 54 milyar dolarlık bütçe oluşturmuşlar ve bununla Avrupa’ya denizden 8 haftada gelmek yerine karayolu ve demiryolu ile daha kısa sürede ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de yeni bir İpekyou yaratalım. Çin’den başlayarak Anadolu, Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya uzanan ticaret yolunu yeniden canlandıralım.

Peki bizim açımızdan ne ifade ediyor bu?

Bugüne kadar ülkemizin doğu tarafı sanki bir duvar ile kapanmış gibiydi. Doğumuzla ticaretimiz pek yoktu, batıdan gelen hammadde ve yarı mamuller Marmara bölgesinde işlenerek, Türkiye’ye ya da tekrar batıya satılıyordu. Şimdi bu durumun değişmesi ihtimali belirdi. Doğudan şimdi büyük bir hareket gelecek bu trafik ya Rus üzerinden ya İran üzerinden ya da Türkiye üzerinden geçecek. Aslında ticaret tarih boyunca geçtiği şehirlere zenginlik götürmüş. Doğudan gelen bu ticaretin Türkiye üzerinden geçmesi demek ülkemizin doğusunda da ticaret ve yatırımlar için bir fırsat doğabileceğine işaret ediyor. Ülkemiz Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile bu ihtimali ülkemiz için fırsata dönüştürmeyi hedefliyor. Şimdi bu trafik tekrar Kars-Erzurum-Erzincan’dan geçecekse o zaman o bölgelerdeki endüstrileşme artacaktır ve Çin için aslında gümrük birliği anlaşmasına taraf olan Türkiye üzerinden Avrupa’ya girmek için de bir kapı açılmış olacak.

AVRUPA 15 TEMMUZ’U ANLAYAMADI