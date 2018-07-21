Ticaret savaşı G20’ye taşınıyor

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, bu hafta sonunda ABD’nin fitilini ateşlediği ticaret savaşı ve iş dünyasından gelen baskıların gölgesinde bir araya gelecek. Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ziyaret ettiği zirve, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika ve Çin dahil olmak üzere birçok üyeyi hedef alan gümrük vergileri ve kısasa kısas misillemelerin ardından ilk kez bir araya getirecek. Toplantının ana gündem maddesi yükselen ticaret gerilimleri olacak.

GÜÇLÜ DURUŞ İSTENDİ

Küresel iş dünyası liderleri, şimdiye kadar korumacılığa karşı çok sert bir tutum sergilemeyen G20 üyelerinin, bu toplantıda son dönemde uygulamaya konan tarifelere karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini istiyor. Dünyanın en büyük ticaret örgütlerini çatısı altında birleştiren ‘Küresel Ticaret Koalisyonu’, İstanbul, Berlin, Brüksel, Brasilia, Buenos Aires, Londra, Madrid, New Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sydney ve Washington’daki üyelerinin imzaladığı bir bildiri yayımlayarak, G20 üyelerini serbest ticareti tehdit eden uygulamaların karşısında durmaya davet etti.Küresel Ticaret Koalisyonu’nun üyeleri arasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), ABD Ticaret Odası, BusinessEurope, İngiltere Endüstri Konfederasyonu, Kanada Ticaret Odası, Güney Kore Endüstri Federasyonu ve Hindistan Endüstri Birliği gibi ticaret örgütleri bulunuyor. Bu arada zirve öncesi Trump 505 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu söyledi. İki ülke şimdiye kadar misillemeler sonucu sadece 34 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.