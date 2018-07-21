Ticaret savaşı G20’ye taşınıyor
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, bu hafta sonunda ABD’nin fitilini ateşlediği ticaret savaşı ve iş dünyasından gelen baskıların gölgesinde bir araya gelecek. Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ziyaret ettiği zirve, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika ve Çin dahil olmak üzere birçok üyeyi hedef alan gümrük vergileri ve kısasa kısas misillemelerin ardından ilk kez bir araya getirecek. Toplantının ana gündem maddesi yükselen ticaret gerilimleri olacak.
GÜÇLÜ DURUŞ İSTENDİ
Küresel iş dünyası liderleri, şimdiye kadar korumacılığa karşı çok sert bir tutum sergilemeyen G20 üyelerinin, bu toplantıda son dönemde uygulamaya konan tarifelere karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini istiyor. Dünyanın en büyük ticaret örgütlerini çatısı altında birleştiren ‘Küresel Ticaret Koalisyonu’, İstanbul, Berlin, Brüksel, Brasilia, Buenos Aires, Londra, Madrid, New Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sydney ve Washington’daki üyelerinin imzaladığı bir bildiri yayımlayarak, G20 üyelerini serbest ticareti tehdit eden uygulamaların karşısında durmaya davet etti.Küresel Ticaret Koalisyonu’nun üyeleri arasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), ABD Ticaret Odası, BusinessEurope, İngiltere Endüstri Konfederasyonu, Kanada Ticaret Odası, Güney Kore Endüstri Federasyonu ve Hindistan Endüstri Birliği gibi ticaret örgütleri bulunuyor. Bu arada zirve öncesi Trump 505 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu söyledi. İki ülke şimdiye kadar misillemeler sonucu sadece 34 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.
ALBAYRAK'TAN ARJANTİN'E ÇIKARMA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni görevinde ilk yurtdışı programı, bugün Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te başlayacak G20 Maliye Bakanları Toplantısı olacak. Küresel ekonominin tartışılacağı zirvede Albayrak, önemli temaslarda bulunacak. Arjantin’in dönem başkanlığını yaptığı G20’nin ‘Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nda Albayrak’a Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da eşlik edecek. G20 üyesi ülkelerden bakanlar, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılacağı toplantıda, küresel ekonomi, teknolojik değişimin ekonomiler üzerindeki etkisi, özel sektörün altyapı yatırımlarına katılması, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi, uluslararası finansal mimari, finansal düzenlemeler, vergi, eşitsizlik ve istihdam konuları ele alınacak. Zirvede Albayrak’ın bir dizi görüşme yapması bekleniyor. G20 Maliye Bakanları ekim ayında Endonezya’da ve kasımda da G20 liderler zirvesi öncesi Buenos Aires’te bir kez daha toplanacak. Bu arada IMF, toplantı öncesinde merkez bankaları ile bir değerlendirme raporu yayımladı.
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