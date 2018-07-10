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Ticaret savaşından kazançlı çıkabiliriz

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, Türkiye’nin ABD ile Çin arasındaki ‘ticaret savaşı’ndan kazançlı çıkabileceğini belirterek, tüm krizlerin içinde fırsatlar barındığını belirtti.

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TÜRK-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, Türkiye’nin ABD ile Çin arasındaki ‘ticaret  savaşı’ndan kazançlı çıkabileceğini belirterek, tüm krizlerin içinde fırsatlar  barındığını söyledi. Gelişmelerin doğru okunması ve hazırlıkların iyi yapılması halinde,  ciddi faydalar üretilebileceğini vurgulayan Akat, “Biz TABA-AmCham olarak,  Türkiye’nin ciddi kazançlar üretebileceği yüksek katma değerli projelerimizi, bu  krizin ayak seslerini duymaya başladığımızdan bu yana hızla revize ederek Türk iş  Adamları ve Sanayicileri ile harekete geçtik” diye konuştu. 

HEDEF ABD’DE ÜRETİM

Akat “Biliyoruz ki bu krizin büyük aktörleri ve savaşın büyük taraflarının  ithalat ve ihracat rakamlarıyla karşılaştırıldığında, en az etkilenecek olan  ülkelerden biri Türkiye olacaktır. Mesela Amerika’ya ihracatımızla ithalatımız  arasındaki büyük fark nedeniyle daha az negatif etkileniriz ama ithalata dayalı  imalat açısından sıkıntı yaşarız. Bunu aşmak için de bizim Amerika’da üretip,  Amerika’da satmak için Amerika’da Türk organize sanayileri oluşturma projemiz çok  önemli hale geldi. Madem Türkiye’de üretip ABD’ye satmak zorlaşıyor, o halde orada üretip dev ABD pazarına orada satarız” dedi.

Akat “Bu ticaret savaşının kazananlarından olmak isteyen küçük,  orta ve büyük ölçekli yatırımcı ve sanayicilerimizle birlikte Türkiye adına çok  önemli bir hamleye hazırlık yapıyoruz. Küçük, orta ve büyük ölçekli tüm sanayici  ve iş adamlarımızı, genel başkanı olduğum Türk-Amerikan İş Adamları Derneği ve  Amerikan Ticaret Odası Türkiye Resmi Temsilciliği TABA-AmCham’ın projelerine  katılarak bu savaştan kazançlı çıkacak olanlar arasına katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Taş taşa çarpınca ikisinden de birşey dökülür

 

TABA-AmCham Başkanı Ali Osman Akat, artık küresel güçlerin  eskisi gibi savaşarak yara almak yerine, “ticaret savaşı”na girdiğini vurgulayarak, söz konusu ticaret savaşını da silahları etkisiz kılacak stratejiler üreterek, avantaj yaratacak projeler yürüterek yaptıklarını söyledi. Hamlelerin artık bu şekilde yapıldığını anlatan Akat, “Artık  savaşların yerini, küresel ticaret savaşları aldı” dedi. Akat, ABD ile Çin arasındaki “ticaret savaşı”nın sonuçlarına ilişkin,  “Taş taşa çarpar, ikisinden de bir şeyler dökülür” benzetmesini yaparak,  sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kadar büyük ve global bir ticaret savaşının sonucunda sadece  ekonomik kayıp olmaz. Savaşın tüm taraflarında siyasi, kültürel ve demografik değişiklikler de olacaktır. O nedenle misilleme maliyeti sadece rakamlarla  ölçülmemelidir. Umarım, bir ticaret savaşına sürüklenmeden, çözüm yolları üretmeyi başarırlar.  Yaşanan krizin bu yönü, bizce rakamların boyutlarından çok daha önemlidir.”

 

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