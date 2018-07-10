Ticaret savaşından kazançlı çıkabiliriz

TÜRK-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, Türkiye’nin ABD ile Çin arasındaki ‘ticaret savaşı’ndan kazançlı çıkabileceğini belirterek, tüm krizlerin içinde fırsatlar barındığını söyledi. Gelişmelerin doğru okunması ve hazırlıkların iyi yapılması halinde, ciddi faydalar üretilebileceğini vurgulayan Akat, “Biz TABA-AmCham olarak, Türkiye’nin ciddi kazançlar üretebileceği yüksek katma değerli projelerimizi, bu krizin ayak seslerini duymaya başladığımızdan bu yana hızla revize ederek Türk iş Adamları ve Sanayicileri ile harekete geçtik” diye konuştu.

HEDEF ABD’DE ÜRETİM

Akat “Biliyoruz ki bu krizin büyük aktörleri ve savaşın büyük taraflarının ithalat ve ihracat rakamlarıyla karşılaştırıldığında, en az etkilenecek olan ülkelerden biri Türkiye olacaktır. Mesela Amerika’ya ihracatımızla ithalatımız arasındaki büyük fark nedeniyle daha az negatif etkileniriz ama ithalata dayalı imalat açısından sıkıntı yaşarız. Bunu aşmak için de bizim Amerika’da üretip, Amerika’da satmak için Amerika’da Türk organize sanayileri oluşturma projemiz çok önemli hale geldi. Madem Türkiye’de üretip ABD’ye satmak zorlaşıyor, o halde orada üretip dev ABD pazarına orada satarız” dedi.

Akat “Bu ticaret savaşının kazananlarından olmak isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımcı ve sanayicilerimizle birlikte Türkiye adına çok önemli bir hamleye hazırlık yapıyoruz. Küçük, orta ve büyük ölçekli tüm sanayici ve iş adamlarımızı, genel başkanı olduğum Türk-Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası Türkiye Resmi Temsilciliği TABA-AmCham’ın projelerine katılarak bu savaştan kazançlı çıkacak olanlar arasına katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.