Ünlü yatırımcı Mobius: ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşından Türkiye fayda sağlayabilir

Mobius, Bloomberg'den Rishaad Salamat ve David Ingles ile gerçekleştirdiği mülakatta çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret savaşı bağlamında, “Gelişen piyasalarda dibin görüldüğünü söylemek zor ve yüzde 10 daha düşüş yaşanabilir” diyen Mobius, ABD ile Çin arasındaki durumun kritik olduğunu ve kötüleşebileceğini belirtti.

Bu yılın başında Mobius Capital Partners LLP'yi kurmak üzere Franklin Templeton Investments'dan ayrılan gelişen piyasa yatırımcısı, herşey hesaba katıldığında Çin'in ticaret savaşında ABD'den daha fazla zarar göreceğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE FAYDA SAĞLAYABİLİR"

Mobius, Brezilya ve Türkiye'nin yerel paralarındaki düşüşün etkisiyle ticaret savaşından fayda sağlayabileceğini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz borcu konusunu ele alması gerektiğini söyledi. Mobius'a göre Hindistan, Güney Kore ve Vietnam da ticaret savaşından yararlanabilir.

Mobius'a göre Çin teknoloji hisseleri ve Hindistan'da tüketici odaklı şirketler hala iyi fırsatlar bulunuyor.

(Sputnik)