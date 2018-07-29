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Ticaret savaşları sebebiyle bazı ülkelerde BMW otomobilleri zamlanacak

Alman üretici BMW, ABD`de ürettiği ve Çin`de sattığı iki SUV modeline zam yapma kararı aldı. BMW X5 ve X6 fiyatlarını yüzde 4-7 arasında değişen oranlarda artıracak.

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Alman devi BMW, yeni gümrük vergilerinden kaynaklanan maliyetlerle başa çıkabilmek için ABD'de ürettiği ve Çin'de sattığı X5 ve X6 fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.
 
Yeni fiyatların Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını duyuran BMW, her iki modele yüzde 4-7 arasında zam geleceğini belirtti.
 
BMW'nin fiyat artışı hamlesi, Çin'in bu ay başında ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirme kararının ardından geldi.
 
Pekin yönetimi, Çin'e gelen tüm otomobillerdeki gümrük vergilerini düşürürken, ABD'den gelenlere ek yüzde 25 vergi uygulanması kararı almıştı.
 
(uzmanpara)

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