Ticaret savaşlarından kaçan şirketler Türkiye’ye geliyor

Dünyanın en büyük iki büyük ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında gerilimin artarak devam etmesi halinde iki ülkede yerleşik şirketler, orta ve uzun vadede yüzünü, hızlı büyüme ve yüksek talep vadeden alternatif gelişen piyasalara çevirebilir. Bu şirketlerin yönünü çevireceği ülkelerin başında gelen Türkiye, istikrarlı yönetim yapısı, yabancı yatırımcılara sunduğu cazip garantiler, büyümede süreklilik kazanması ve stratejik konumunun sağladığı pazar avantajı sayesinde bir adım öne çıkıyor. Bunun yanında Brezilya ve Hindistan da yatırımcıların tercih edebilecekleri gelişen ülkeler arasında dikkat çekiyor. Ancak, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel şirketlerle aynı statüde değer göreceğini belirttiği yabancı yatırımcılarla "kazan-kazan" stratejisi içinde hareket edeceklerinin garantisini vermesi Türkiye'nin elini güçlendiren en önemli unsur olarak görülüyor.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ ARTACAK

Yayınladığı raporda global ticaret savaşının gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin büyümelerine etkilerine ilişkin bir tablo yayınlayan Fitch Ratings, ticarette gerilimin tırmanmasını Türkiye için 2019 ve 2020'de temel senaryoda öngördükleri büyüme oranlarını artıracağını belirtti. Fitch'e göre, Türkiye'de GSYH büyümesi 2019'da temel beklentinin 0,1, 2020'de ise 0,2 puan üzerine çıkacak. Fitch, Hindistan ekonomisinde 2019'da büyümenin temel senaryodaki öngörüye göre değişmeyeceğini ancak 2020'de 0,2 puan artacağını tahmin ederken, Endonezya'da büyümenin 2019'de 0,2 puan azalmasını ve 2020'de 0,1 puan yükselmesini beklediklerini vurguladı.

ORTA VADEDE KAZANÇLI

Merkezi Londra’da bulunan Capital Economics’in ABD Başekonomisti Gregory Daco, yaptığı değerlendirmede iki büyük gücün kapışmasından dolayı gelişen ekonomilerin kısa vadede bundan olumsuz yönde etkilenebileceğini ifade etti. Bunun yanında Daco, orta vadede ise Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişen piyasa ülkelerinin ithalatın yön değiştirmesinden faydalanabileceğine vurgu yaptı. Daco, şöyle devam etti: "Ticaret savaşlarının şirketlerin uzun vadeli yatırım planları üzerinde dikkate değer sonuçları olacağını düşünüyorum. İşletmeler, daha tedbirli davranarak alternatifleri araştırmaya başlayabilir. Ticaret savaşlarında diğer ülkelerin giderek daha avantajlı bir durumda olduğunu düşünüyorum."

İran şirketleri, Türkiye’de yatırımlarını artırıyor

İran-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Seyyid Celal İbrahimi, İran şirketlerinin Türkiye’deki yatırımlarını artırdığını söyledi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA’ya konuşan İbrahimi, İran şirketlerinin Avrupa ülkelerine daha rahat ulaşmak için Türkiye’yi tercih ettiklerini belirtti. İbrahimi, “İran şirketleri, Türkiye’de yatırımlarını artırıyor. İzmir, Ankara, Antalya ve Mersin gibi illerde 150’den fazla İran şirketi faaliyete başladı” ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)