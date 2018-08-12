Ticareti artırmak için İstişare Kurulu geliyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni dönemde STK’larla etkin iletişim halinde olacaklarını ve ticareti, ihracatı artırmak için proaktif politikalar uygulayacaklarını belirtti. Pekcan “Bir İstişare Kurulu oluşturduk. Ticaretin önünü açmak, özel sektörün önünü açmak için tüm kesimlerin fikirlerini, önerilerini dinleyeceğiz” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük Eylem Planı’ndaki projeler hızla yürürlüğe girmeye başladı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, bakanlığın yeni dönemde önemli stratejilerinden birinin sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak olduğunu vurgulayarak, STK’larla ve özel sektörle istişareler yaparak adım atacaklarını söyledi.
STK’LARLA İŞBİRLİĞİ
İş dünyasının sorunlarına doğru çözüm önerileri geliştirmek için yapılacak çalışmaların en önemli ayağının, etkin iletişim olduğuna işaret eden Pekcan, “Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla etkin iletişim halinde olacağız ve ticaretimizi, ihracatımızı artırmak için proaktif politikalar uygulayacağız. Bu kapsamda bir İstişare Kurulu oluşturduk” diye konuştu. Pekcan, bu kapsamda tüm sivil toplum kuruluşları ile ve şirketlerle yakın ilişkiler içinde olacaklarını da belirterek şunları söyledi: Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, özel sektörün önünü açmak amacıyla bütün kesimlerin fikirlerini, önerilerini dinleyeceğiz. Sektörlerin sorunları için çözüm önerilerini ve politikalarımızı birlikte geliştireceğiz. TOBB, DEİK, TESK, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TMB gibi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından oluşan Kurula gündeme göre bazı etkin STK’lar da dahil olacak. İlk istişare toplantımızı bu hafta içinde Ticaret Bakanlığında gerçekleştireceğiz.” Pekcan, STK’larda iş birliği ve koordinasyonu en üst seviyede tutacaklarını vurguladı.
“İHRACATIMIZI ARTIRMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük Eylem Planı’nda bakanlığı ilgilendiren konularda STK’lar ile aktif iş birliği içinde olduklarını aktaran Pekcan, “Bundan sonra aynı şekilde hareket edip, politikalarımızda birlikte yol alacağız, ihracatımızı artırmak için çalışacağız” diye konuştu. Pekcan, bu kapsamda 300’ün üzerinde talebin kendilerine ulaştığını, bunları incelediklerini söyledi. Pekcan, İstişare Kurulu’nun yanı sıra start-up’lar, akademisyenler, ekonomistler, üst düzey yöneticilerin de bulunduğu Danışma Kurulu’nun da çok yakında çalışmaya başlayacağını bildirdi. Bu kurullara çok önem verdiklerinin altını çizen Pekcan, “İstişare Kurulumuz ortak fikir üretmenin, önümüzdeki konulara her açıyla ve doğru şekilde bakarak ilerlememizin başlangıcı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
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