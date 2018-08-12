Ticareti artırmak için İstişare Kurulu geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük Eylem Planı’ndaki projeler hızla yürürlüğe girmeye başladı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, bakanlığın yeni dönemde önemli stratejilerinden birinin sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak olduğunu vurgulayarak, STK’larla ve özel sektörle istişareler yaparak adım atacaklarını söyledi.

STK’LARLA İŞBİRLİĞİ

İş dünyasının sorunlarına doğru çözüm önerileri geliştirmek için yapılacak çalışmaların en önemli ayağının, etkin iletişim olduğuna işaret eden Pekcan, “Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla etkin iletişim halinde olacağız ve ticaretimizi, ihracatımızı artırmak için proaktif politikalar uygulayacağız. Bu kapsamda bir İstişare Kurulu oluşturduk” diye konuştu. Pekcan, bu kapsamda tüm sivil toplum kuruluşları ile ve şirketlerle yakın ilişkiler içinde olacaklarını da belirterek şunları söyledi: Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, özel sektörün önünü açmak amacıyla bütün kesimlerin fikirlerini, önerilerini dinleyeceğiz. Sektörlerin sorunları için çözüm önerilerini ve politikalarımızı birlikte geliştireceğiz. TOBB, DEİK, TESK, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TMB gibi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından oluşan Kurula gündeme göre bazı etkin STK’lar da dahil olacak. İlk istişare toplantımızı bu hafta içinde Ticaret Bakanlığında gerçekleştireceğiz.” Pekcan, STK’larda iş birliği ve koordinasyonu en üst seviyede tutacaklarını vurguladı.