Ticarette Riyal ve Lira kullanılacak

İran ile Türkiye merkez bankaları, iki ülke arasında ticaretti İran Riyali ve Türk Lirası kullanılmasına dair mutabakat zaptını imzaladılar.

İran ve Türkiye merkez bankaları başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyareti sırasında ortaya konan ve ikili ticarette İran Riyali ile Türk Lirası'nın kullanılmasını öngören mutabakat zaptına onay verdiler.

İmzalanan anlaşma, İran Riyalı ve Türk Lirası'nın bir birlerine kolaylıkla dönüştürülmesine imkan verecek ve iki ülke arasında para transferlerinin maliyetinin düşürülmesine fayda sağlayacak. (milliyet)