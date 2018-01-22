Ticarette tarihe geçecek ilk! ABD ve Çin başardı

ABD ve Çin merkezli şirketler arasındaki 60 bin tonluk ticaretin tüm işlemleri blokzincir teknolojisiyle gerçekleştirildi.

ABD'li gıda devi Louis Dreyfus ve Çin merkezli tüketici ürünleri şirketi Shandong Bohi arasında; ve ING Bank, Societe Generale ve ABN Amro Bankası'nın katılımıyla gerçekleşen yapılan soya fasulyesi ticaretinde ilk kez kripto para ve blockchain teknolojisi kullanıldı.

60 bin tonluk soya fasülyesi ticaretinin gerçekleştirildiği anlaşmada kullanılan blokzincir teknolojisiyle ilgili Louis Dreyfus şirketinin Küresel Ticari Operasyonlar direktörü Robert Serpollet, "Kayda değer verimlilik kazanımları oldu, beklentimizin çok ötesindeydi." dedi.

Blockchain işlemlerinin teknik olarak gerçekleşebileceğinin yanı sıra, işlemin çok daha kısa sürmesi ve hata bulunmaması sebebiyle blockchain teknolojisinin vaatlerini yerine getirdiğini kanıtladıkABN Amaro Küresel Ticaret ve Mal Finansmanı Müdürü Karin Kersten

Yapılan açıklamada blokzincir teknolojisi sayesinde belge ve veri süreçlerinde harcanan zamandan çok büyük tasarruf edildiğini ve işlemleri alışılageldik yöntemlerin gerektiği sürenin beşte birinde halledildiği belirtildi.

ING yetkililerinden Anthony van Vliet de yüksek hacimle ve düşük marjda gerçekleşen bu gibi ticari faaliyetlerde maliyet tasarrufunun çok önemli olduğunu ve blokzincir sayesinde maliyetlerde önemli bir düşüş sağlandığının altını çizdi. Vliet, daha önceki testlerde, petrol ticaretindeki maliyetlerin blokzincir sayesinde yüzde 25-30 oranında azaltıldığını da hatırlattı.

BLOKZİNCİR (BLOCKCHAIN) NEDİR?

Blokzincir ya da blok zinciri olarak Türkçeye geçen blockchain teknolojisi herkese açık, merkezi bir yapıya sahip ve bir işlemin hesap defteri girişini veya kaydını temsil eden veri yapısı teknolojisinin tümüne verilen isim olarak özetlenebilir.

Bu teknolojide her bir hesap hareketi, gerçekliğini koruma altına almak hash adı verilen bir kodla dijital olarak zaman damgasıyla imzalanıyor ve kimse bu kayda müdahale edemiyor. Böylece hem hesap defterinin kendisi hem de içindeki hesap hareketleri şüphe götürmeyecek şekilde doğrulanmış oluyor.

Her birimi bir "blok" niteliğinde olduğu ve bu bloklar oluşturuldukları sırayı hiç bozmadan dizildiği için üzerinde oynama yapmak, sırasını değiştirmek mümkün olmuyor.

Blokzincir teknolojisi, şirketlerin tedarikçileri, müşterileri, çözüm ortakları ve ağlarındaki taraflarla "varlık transferi" yapmasını hızlandıran ve tarafların gerçekleştirdiği işlemlerde, kontratlar ve sertifikalar gibi belgeleri dijital ortama aktararak işlemlerde kullanılan verilerin kontrol edilmesini kolaylaştırarak sürecin maliyetini düşüren bir sistem olması sebebiyle şirketler tarafından dikkatle takip ediliyor.

Kaynak: HABERTÜRK