300 damızlık koyun TİGEM son dakika başvuru işlemi 2018 300 koyun ve maaş başvuru şartları neler

2018 TİGEM 300 damızlık koyun başvuruların başlaması ile birlikte "TİGEM 300 koyun başvurusu nasıl yapılır?" internette merak konusu oldu. Ayrıca bir çok kişi "300 koyun kime verilecek? Köyüne dönene sigorta ve asgari ücret verilecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Köyden kente göçü önlemek için yürürlüğe konulan teşviklere bir yenisini daha ekledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 damızlık koyun, koyunlara bakanlara ise asgari ücret üzerinden maaş verileceğini söyledi. TİGEM'in projesi kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalanan yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 damızlık koyun, koyunlara bakanlara ise asgari ücret üzerinden maaş verileceğini söyleyince vatandaşlar heyecanlandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 'Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol' projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fakıbaba yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılıkta daha iyi yerlere gelmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi. İşte TİGEM 300 damızlık koyun başvuru işlemi ve şartları



TİGEM'den edinilen bilgilere göre, koyun sayısının artmamasının et üretimini olumsuz etkilemesinden dolayı Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi'yle sözleşmeli üretim modeli geliştirildi. Fakıbaba, projeyle köyden şehre gidişi önlemeyi ve köye geri dönüş sağlamayı amaçladıklarını söyledi. "Müthiş bir sosyal ve sürü artırma projesidir" dedi. Önceki bakanların da bu anlamda güzel işlere imza attığını vurgulayan Fakıbaba, özellikle et ithalatını önleme noktasında ciddi projeler geliştirdiklerini, bunun sonunda da et ihraç eden bir ülke konumuna geleceklerini ifade etti.







Bu modelle köylerde, atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak, koyun barınaklarının tam kapasite kullanımını sağlanmak, ülkede koyun varlığını artırmak, kırsalda koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmak amaçlandı.



TİGEM 300 KOYUN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ahmet Eşref Fakıbaba, söz verdikleri gibi et fiyatlarını düşürdüklerini anımsatarak, bundan sonra bu işin çok daha iyi olacağına inandığını aktardı.



Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu ve tüm sorunların üstesinden gelebileceğini anlatan Fakıbaba, "Bir işe başladığınızda bazı aksaklıklar da oluyor. Bizim yaptığımız işler inşallah başlar ve başladığından iyi devam eder. Bu mesaj önemli. Hakikaten et fiyatları düşmüştür, biz olayları takip ediyoruz, nerede eksikliğimiz var görüyoruz ve onları düzeltmek için çalışıyoruz." diye konuştu.



"500 BİN ANAÇ KOYUN DAĞITACAĞIZ"



Bakan Fakıbaba, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) sözleşme imzalanacak yetiştiricilere 300 küçükbaş hayvan satışını kapsayan projenin sektöre olumlu yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:



"Biz göreve geldiğimizde, 'Biz neden et ithal eder durumdayız?', '2010 yılından beri bu işlerle uğraşıyoruz niye bunu azaltamıyoruz', sorularına cevap aradık. Esasında sorun burada, biz besi ithalatı yapıyoruz, 6 ayda besliyoruz ve satıyoruz ama bu problemi halletmiyor. Şimdi karkas alıyoruz onu parçalayıp marketlere gönderiyoruz ama bu da bir çözüm değil. Burada o zaman başka bir eksiklik var. Nedir, anaç eksikliği var hem küçükbaşta hem de büyükbaşta var. Onun için sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli proje açıkladı. Ne dedi, '500 bin anaç koyun dağıtacağız'. Bu, çok önemli."







BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



TİGEM başvuru ekranında yer alan "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" sayfasına gidin ve ardından "Yeni Yetiştirici Kaydı" butonuna basın. Ardından sizden talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde doldurun ve üyelik işleminizi tamamlayın.



Daha sonrasında T.C. Kimlik Numarası ve kaydolurken oluşturduğunuz şifreniz ile giriş yapın. Sistem girişinin ardından sol menüde bulunan "Yeni Başvuru" butonuna tıklayın ve mail kutunuza doğrulama maili gelmesi için Mail Gönder butonuna basın.



Mail adresinize gelen güvenlik kodunu ekrandaki bölüme girin ve ardından ekranda yer alan "SGK Durumu, Eğitim Durumu, Bitirdiği Kurs, Hane Halkı Sayısı, Askerlik Durumu, Diploma Ana Bilim Dalı" bölümlerini doldurun.



Daha sonraki aşamada da projenin uygulanacağı il ve sahip olduğunuz taşınmazlar ve hayvanlar hakkında sizden bilgi istenecektir. Son olarak da sizden istenen evrakları ilgili birimlere teslim edin.



TİGEM, proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak. Kurumca, bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verilecek. Doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve taban alım fiyatı önceden belirlenecek. Söz konusu hayvanların alımı için başvurular, TİGEM'in internet sitesinden alınmaya başlandı.



Projeye göre, üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedeli avans olarak verilecek. Sözleşme imzalanacak yetiştiricilere kendi işletmelerinde TİGEM tarafından eğitim imkanı sağlanacak. Sütten kesimi müteakip kuzular alınacak, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek. Üretilecek tüy ve süt yetiştiricinin olacak. Üreticilerin bu hayvanlar için yaptıracağı TARSİM sigortası da ücretsiz olacak ve Bakanlık tarafından desteklenecek.



Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvanın verileceği projeyle 500 bin baş anaç küçükbaş hayvan temin edilmesi planlanıyor.



BU İŞLE UĞRAŞANLAR YARARLANABİLECEK



Projeyle ilgili detayların bazı çevrelerce farklı anlaşıldığına işaret eden Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir yanlış anlaşılma oldu, 'sanki herkese dağıtacağız gibi'. Oysa ben 300 değil, 250 de alsam bakamayacağım. Buna mecburen ya satacağım veya hayvanlar telef olacak. Onun için hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak ve aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var biz bunu 300'e tamamlayacağız, 50 tane vardır biz bunu da 300'e tamamlayacağız. Yani ne kadar varsa 300'e kadar tamamlayacağız, asgari ücretini, maaşını vereceğiz, sigortasını yapacağız. Veterinerlik hizmetlerini, yemini vereceğiz. Bu aileleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak kendi ailemiz gibi alıyoruz, sözleşmeli ailemiz diyoruz ki siz alacaksınız ve alım garantisi bizden, hayvanları sigortalıyoruz, yeter ki siz çalışın, yeter ki siz daha fazla hayvan üretin. Emin olun 500 bin anaç koyun 5 yıl sonra 5 milyon ediyor ve bu 500 bin her yıl devam edecek ve bunun yanı sıra 250 bin düve vereceğiz. Bunlar yarın bizim ihtiyacımızı karşılayacak."



HAYVANCILIK GELİŞTİRİLECEK



Söz konusu projeyi Ziraat Bankası, TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinesinde yürüteceklerini anlatan Fakıbaba, el ele vererek Türkiye'de hayvancılığı iyi bir noktaya getireceklerine değindi.



Ahmet Eşref Fakıbaba, burada önemli konunun, sorunun çözümüne odaklanmak olduğuna dikkati çekerek, "Et ithal etmemizin esas nedeni ananın azlığıdır, biz anayı nasıl çoğaltırız onun hesaplarını yapıyoruz. TİGEM ile de farklı bir şekilde damızlık konusunda çalışmalarımız olacak." şeklinde konuştu.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, tarım ve hayvancılıkta dünyada ilk beşe girmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi. Sigortasını da yapacağız. Yem, ilaç, veteriner eksiği varsa onu karşılayacağız. Sadece köyde arazi tapusunu ipotek olarak alacağız. 300 koyun 300 yavru verecek. Bu yavruların tamamı da işletmemizin sahibine ait olacak. Geri ödeme 300 tane doğacak yavru ile başlayacak.Bu yavrular bir kaç ay sonra her biri 700-800 liraya satılabilir. Bir senede 210.000 lira eder.







YAVRULARI BİZE SATABİLİRLER



Müthiş bir para. İsterse bu yavruları bize satabilir, borcundan düşülür. Erkekleri kesime gönderebilir. Fiyat garantisi vereceğiz. Şehirde hastanede temizlik yapacağına asgari ücretle, köyünde hayvanıyla uğraşacak. Hem maaşı al hem kendi işinin patronu ol diyoruz. Bu istihdamı da artıracak.



Projeyle 8. yılın sonunda dişi sayısının toplam 5 milyon başa ulaşması ve yaklaşık 3 milyon 250 bin baş erkek kesimiyle 52 bin 300 ton et üretimi hedefleniyor.



ÜRETİCİ SEÇİMİ KRİTERLERİ



Proje için başvuran üreticiler değerlendirilirken; "Üretim yapacağı yerin mera alanı, kaba yem üretebilirliği, hayvan varlığı, cinsiyet ve yaşı, hayvan barınağına sahip olması, halen hayvancılıkla uğraşıyor olması" kriterleri göz önünde bulundurulacak.



300 koyun alma başvuru sayfası erişime açıldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM 300 damızlık koyun almak isteyen çiftçiler için başvuru sayfasını yayınladı. Devletten koyun almak isteyen çiftçiler 300koyun.tigem.gov.tr sayfasına girerek TC numarasını ve şifresini girerek başvuruda bulunacak. TİGEM kaydı bulunmayan çiftçiler ise Yeni Yetiştirici Kaydı açarak 300 koyun başvurusu yapabilecek. İşte TİGEM 300 koyun alma ve başvuru işlemi...



Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından 300 koyun başvuru işlemlerinin başladığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan 300 koyun projesi için başvurular alınmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 300 koyunun Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığı ile verileceğini belirtmişti. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından üretici şartlarında sözleşmeli küçükbaş hayvancılık projesi kapsamında başvurular alınmaya başladığı duyuruldu. Binlerce vatandaşın merakla beklediği 300 koyun projesinde başvuru şartları da belli oldu.



8 YIL SONUNDA 5 MİLYON DİŞİ HEDEFLENİYOR



Projeye katılımın yeterli düzeyde olması halinde 8.yılın sonunda toplam 5 milyon dişi hedefleniyor. Bu süreçte 3 milyon 250 bin baş erkek hayvanın kesimiyle 52.300 ton et üretimi ise projenin diğer hedefleri arasında yer alıyor.



BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



Projeye başvurular TİGEM internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. En az 1666 üreticinin dahil edileceği projede, üretici başına toplam 300 başa kadar küçükbaş hayvan verilecek.







300 KOYUN BAŞVURU KRİTERLERİ NELERDİR?



300 Koyun projesi kapsamında üretici seçimi kriterleri yayımlandı. Başvuruda bulunacak olan üreticilerde şu kriterler aranacak;



- Üretim yapacağı yerin mera alanı,

- Kaba yem üretebilirliği,

- Hayvan varlığı,

- Cinsiyet ve yaşı (Genç çiftçi olması önemlidir),

- Hayvan barınağına sahip olması,

- Halen hayvancılıkla uğraşıyor olması gibi kriterler göz önüne alınıp değerlendirilecektir.







SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?



Tigem, Ziraat Bankası aracılığı ile;



Sözleşme imzalayacağı yetiştiriciye 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak.



Bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verecek.



Tigem, doğacak kuzuların alımını garanti eder ve taban alım fiyatını önceden belirleyecek.



Üretilecek yapağı ve süt yetiştiricinin olacak.



Ziraat Bankası aracılığı ile üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedelini avans olarak verilecek.



Sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere kendi işletmelerinde eğitim verilecek.



Sütten kesimi müteakip kuzular alınır, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek.



Alınan dişi kuzularla üretim zinciri büyüyerek devam edecek.



Üretici hayvanlara TARSİM sigortalarını yaptıracak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI



300 koyun projesi için detaylar belli olmaya devam ediyor. Tarım Bakanlığı ve TİGEM tarafından koordine edilecek olan 300 koyun projesi, Ziraat Bankası tarafından finanse edilecek. İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 300 koyun desteği ile ilgili bazı detaylar



"Sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak üzere Ziraat Bankası kanalıyla yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 sübvansiyonlu kredi sağlıyoruz.









Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla damızlık düve veriyor, bu düvelerin, koyunlarda olduğu gibi, veterinerlik, aşı ve küpe hizmetlerini bedelsiz karşılıyoruz.



Talep eden Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi yetiştiricilerimize Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz. Üreticinin bakım hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyor, doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz."



TARSİM sigortasının yetiştiriciye düşen kısmını devletin ödemesini sağlıyor, yetiştiricimizi sosyal güvence kapsamına alıyoruz.



Yetiştiricimiz kredi borcunu, ilk 2 yılı geri ödemesiz 7 yılda bankaya ödüyor. Böylece hem başlangıçta imkan sağlayarak hem de üretime alım garantisi vererek hayvancılıkta yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz."



Başvuruyla ilgili detaylar, ilerleyen günlerde açıklanacak.



KOYUN KAÇ AYDA KUZULAR?



Koyunlar çiftleşmenin ardından gebe kalınma durumuna göre ortalama 5 ay içerisinde doğum yapar. Koyunda gebelik 150 gün kadar sürer. İkiz doğumlarda ise bu süre birkaç gün daha kısa olmaktadır. Gebeliğin ilk 3 ayında dışarıdan fark edilebilecek şekilde gebelik belirtileri gözlenemez. 4 ve 5. aylarda ise meme gelişimi ve arka bölgelerde karın hacminin artması ile gebelik gözlenebilir düzeye gelmektedir.

Sisteme giriş yapılabilmesi için öncelikle üyelik kaydı oluşturulmalıdır. Yeni çiftçi kaydının oluşturulabilmesi için açılan ekrandaki “Yeni Yetiştirici Kaydı” butonu kullanılarak tanımlama işlemi yapılmaktadır. 20 Şubat 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız 300 koyun projesinin şartlarını açıkladı. Bunun sonrasında TİGEM tarafından proje için 300koyun.tigem.gov.tr isimli internet sitesi kullanıma sunuldu ve üyelikler başladı. Projeden yararlanmak isteyenlerin başvuruları internet sayfasından yapılacak. Yeni Çiftçi Kaydı



“Yeni Yetiştirici Kaydı” butonu kullanımı sonrasında açılan ekranda kullanıcıya ait bilgilerin girileceği ekran açılmaktadır. Ekrandaki alanların doldurulmasının ardından “Üye Ol” butonu seçilerek üyelik kaydı tamamlanmış olur.



Kayıt sırasında girilmesi gereken alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;



T.C. Kimlik Numarası : 11 Haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılır.

Ad : Yetiştiricinin adı girilir.

Soyad : Yetiştiricinin soyadı girilir.

Baba Adı : Yetiştiricinin baba adı girilir.

Cep Telefonu : Yetiştiricinin cep telefonu numarası girilir, doğrulama için gereklidir.

E-Posta : Yetiştiricinin mail adresi girilir, doğrulama için gereklidir.

Şifre : Sisteme giriş için gerekli olacak şifrenin belirleneceği alandır.

Şifre Tekrar : Şifrenin doğruluk kontrolü için ilk girilen şifrenin yeniden yazıldığı alandır.



Üye Girişi İşlemi



Yeni yetiştiricinin oluşturulmasının ardından sistem otomatik olarak giriş sayfasına yönlendirme işlemi yapar.

Sisteme giriş için üyeye ait “T.C. Kimlik Numarası” ve oluşturulan “Şifre” değerleri alanlara yazılıp “Giriş Yap” butonuna basılarak sisteme giriş yapılmaktadır.



TİGEM 300 Koyun Proje Giriş Sayfası

Başvuru Oluşturma



Sisteme giriş yapılmasının ardından “Başvuru Oluşturma” ekranı açılmaktadır. Açılan ekranda yetiştiriciye ait ad, soyad ve TC kimlik numarası bilgilerinin haricinde 4 adet menü bulunmaktadır. Bu menüler;



Duyurular: Duyurular menüsünde proje hakkında en güncel bilgiler, bildirimler ve duyurular

listelenmektedir. Bu bilgilerin haricinde yetiştiriciye ait e-posta doğrulanması için bir adet buton bulunmaktadır. Bu bilgi doğrulanana kadar ekranda yer alacaktır, doğrulama işleminin tamamlanmasının

ardından ekranda bir daha görüntülenmeyecektir.

E-Posta Doğrulama: “E-Posta Adresini Doğrula” butonunun kullanımının ardından yeni bir ekran açılır ve tanımlanan mail adresine bir doğrulama şifresi gönderilir, bunun için “Mail Gönder” butonu kullanılır.

“Mail Gönder” butonunun kullanımının sonrasında, tanımlanmış olan mail adresine sistem tarafından oluşturulan bir şifre gönderilir ve doğrulama işleminin gerçekleşmesi için bu şifrenin girilmesi ve “Doğrula” butonunun kullanılması gerekmektedir.

Bu kapsamında yetiştiricilere ait özlük bilgileri, mevcut hayvan sayısı, taleplerinin girileceği ve

sonrasında bir formun oluşturulacağı ekrandır. Başvuruşu girişi ekranı 3 sekmeden oluşmaktadır. Bunlar;



Yetiştirici Bilgileri;



Yetiştiriciye ait özlük bilgilerin girileceği ekrandır. Bu ekrandaki alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;



T.C. Kimlik Numarası : Kayıt esnasında girilen TC kimlik numarası, otomatik gelmektedir.

Adı Soyadı : Kayıt esnasında girilen ad soyad bilgisi, otomatik gelmektedir.

Baba Adı : Kayıt esnasında girilen baba adı bilgisi, otomatik gelmektedir.

Doğum Tarihi : Girilen TC kimlik numarasına bağlı olarak otomatik gelmektedir.

Cep Telefonu : Kayıt esnasında girilen cep telefonu bilgisi, otomatik gelmektedir.

E – Posta : Kayıt esnasında girilen e posta bilgisi, otomatik gelmektedir.

SGK Durumu : SGK bilgisinin girildiği alandır.

Eğitim Durumu : Eğitim durumunun girildiği alandır.

Diploma Ana Bilim Dalı : Seçilen “Eğitim Durumu” değerine göre bu alan seçime açılmaktadır.

Bitirdiği Kurs : Tarım Bakanlığı tarafından verilen kursların listelendiği alandır.

Bitirdiği Kurs Belge No : Seçilen “Bitirdiği Kurs” değerine göre bu alan seçime açılmaktadır.

Hane Halkı Sayısı : Hane halkı sayısının girildiği alandır.

5510 sayılı G.S.S. Kanunun 60 ıncı maddesinin (c) bendinin 1. alt maddesi hükmünce; primi

hazine tarafından karşılananlar : Durum sağlanıyorsa seçimi yapılmaktadır.

Engelli Bakmakla Yükümlüyüm : Durum sağlanıyorsa seçimi yapılmaktadır.

Şehit veya Gazi Yakınıyım : Durum sağlanıyorsa seçimi yapılmaktadır.

Gaziyim : Durum sağlanıyorsa seçimi yapılmaktadır.



Ilgili alanların doldurulmasının ardından “İleri” butonu kullanılarak ikinci sekme olan “Proje Bilgileri” sekmesine geçiş yapılır.



PROJE BİLGİLERİ



Proje ait adres bilgilerinin talep edilen hayvan tipi, cinsi, adedi ve araziye ait detaylı bilgilerin girildiği ekrandır. Ekranda bulunan alanlara ait başlıklar ve detaylar aşağıdaki gibidir;



Projenin Uygulanacağı İl : Projenin uygulanacağı şehir bilgisi girilir.

Projenin Uygulanacağı İlçe : Projenin uygulanacağı ilçe bilgisi girilir.

Projenin Uygulanacağı Köy/Mahalle : Projenin uygulanacağı köy-mahalle bilgisi girilir.

Yatırım Arazi / İşletme Mülkiyeti : Projenin gerçekleştirileceği araziye ait mülk bilgisi girilir.

Kaba Yem Üretilecek Arazi (m²) : Yem üretilecek arazi bilgisi girilir.

Mera Alanı (m²) : Mera alanına ait bilgi girilir.

Hali Hazırda Yetiştirdiğiniz Koyun-Keçi Sayısı : Projeden önceki mevcut hayvan adedi girilir.

Hayvan Tipi : Proje kapsamında talep edilecek hayvan tipinin seçileceği alandır.

İlk Tercih Hayvan Cinsi : Proje kapsamında talep edilecek hayvan cinsinin seçileceği alandır.

İkinci Tercih Hayvan Cinsi : Proje kapsamında talep edilecek hayvan cinsinin seçileceği alandır.

Üçüncü Tercih Hayvan Cinsi : Proje kapsamında talep edilecek hayvan cinsinin seçileceği alandır.

Talep Edilen Hayvan Sayısı : Talep edilecek olan hayvan adedinin girildiği alandır.

Yeterli Barınağa Sahip Misiniz ? : Yetiştiricinin yeterli alanı olup olmadığını belirlediği alandır.

İkametgah İle Proje Yapılacak Yer Aynı Yerdir : Projenin yapılacağı yere ait seçimin yapıldığı alandır.

İkametgah ile proje yapılacak yer aynı yer değildir. İkametgahım başka kırsal alandadır : Projenin uygulanacağı yerde ikamet farkı olduğu takdirde yeni konum bilgisinin girileceği alandır.

İkametgahım şuan kırsal alanda değildir. İkametimi seçeceğim yere sözleşme sonrasında

taşıyacağımı taahhüt ederim : Projenin uygulanacağı yerde ikamet farkı olduğu takdirde yeni konum bilgisinin girileceği alandır.



300 koyun proje başvuru ekranı



Tüm bilgilerin girilmesinin ardından son adım olan “Teslim Edilecek Evraklar” sekmesine geçiş yapmak için “İleri” butonuna basılmalıdır, bir önceki ekran olan “Yetiştirici Bilgileri” ekranında düzenleme yapılmak istendiği takdirde “Geri” butonuna basılmalıdır.



300 koyun sayfasına nasıl kayıt olunacağını anlatan pdf uzantılı dokümanı http://300koyun.tigem.gov.tr/Logon/DownloadHelpDocuments adresinden inceleyebilirsiniz.



TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR LİSTESİ



Girilen bilgilere göre başvurunun onaylanması sırasında talep edilecek evrakların listesini gösteren ekrandır. “Kaydet” butonuna basılarak başvuru işlemi tamamlanmış olur. Kaydetme işleminin tamamlanmasının ardından çıkan “Yazdır” seçeneği ile sistem üzerinden başvuruya ait tüm detayları içeren “Başvuru Formu” çıktısı alınabilir.



300 koyun projesi gerekli evraklar listesi



Proje başvuru Dilekçesi,

Proje tanıtım formu,

Taahhütname,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Diploma sureti veya okur yazarlık belgesi,

SGK/Bağkur Hizmet Dökümü belgesi,

Eşinin veya kendisinin gerçek usulde vergi mükellefi olmadığına dair belge,

Eşinin SGK Hizmet Dökümü Belgesi,

İkametgah belgesi



PROFİL DÜZENLEME



“Profil Düzenleme” menüsü yetiştiriciye ait bilgilerin görüntülenmesine ve güncellenmesine imkan sağlayan ekrandır. Yapılan güncellemeler sonrasında başvuru formundaki alanlar otomatik olarak güncellenmektedir. Ekrandaki alanlara ait detaylar aşağıdaki gibidir;



T.C. Kimlik Numarası : Kayıt esnasında girilen TC kimlik numarası otomatik gelmektedir, değiştirilemez.

Adı Soyadı : Kayıt esnasında girilen ad soyad bilgisi otomatik gelmektedir, değiştirilemez.

Baba Adı : Kayıt esnasında girilen baba adı bilgisi otomatik gelmektedir, değiştirilemez.

Doğum Tarihi : Girilen TC kimlik numarasına bağlı olarak otomatik gelmektedir, değiştirilemez.

Cep Telefonu : Kayıt esnasında girilen cep telefonu bilgisi otomatik gelmektedir, düzenlenebilmektedir.

E – Posta : Kayıt esnasında girilen e posta bilgisi otomatik gelmektedir, düzenlenebilmektedir.



Yapılan değişikliklerin kaydedilmesi için “Değişiklikleri Kaydet” butonu kullanılmaktadır.



SİSTEMDEN ÇIKIŞ



Sistemden çıkış yapmak için kullanılmaktadır. Solda listelenen menülerin en altında bulunan “Çıkış” butonu kullanılarak sistemden çıkılır.



300 Koyun Projesi Şartları isimli pdf dokümanını inceleyebilirsiniz.



Şifre Değiştirme / Şifremi Unuttum; Giriş ekranında bulunan “Şifremi Unuttum” butonu ile yeni şifre oluşturma talebi oluşturulmaktadır. Yeni şifre oluşturma işlemi iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir.



E-Posta Adresi İle Doğrulama; “E Posta Adresimle Doğrula” butonunun kullanılmasının ardından yetiştiriciye ait kullanıcı tanımı yapılırken sisteme tanımlanan e-posta adresine bir güvenlik kodu gönderilir. Açılan yeni ekranda öncelikle mail adresi girilmelidir ardından “Mail Gönder” butonuna basılmalıdır. Gönderilen güvenlik kodu, mail adresinden alınarak bir sonraki adımda aşağıdaki alana yazılarak “Gönder” butonuna basılmalıdır. Tüm bu işlemlerin sonunda doğruluk sağlanmış olur ve sonrasında yetiştirici yeni şifresini ilgili alanlara girip “Şifre Değiştir” butonuna basarak yeni şifresini tanımlamış olur.



Telefon Numarası İle Doğrulama; “Telefon Numaramla Doğrula” butonunun kullanılmasının ardından yetiştiriciye ait kullanıcı tanımı yapılırken sisteme tanımlanan cep telefonuna bir güvenlik kodu gönderilir. Açılan yeni ekranda tanımlı cep telefonu numarası girilmelidir ardından “SMS Gönder” butonuna basılmalıdır. Gönderilen doğrulama kodu, cep telefonundan alınarak bir sonraki adımda aşağıdaki alana yazılarak “Gönder” butonuna basılmalıdır. Tüm bu işlemlerin sonunda doğruluk sağlanmış olur ve sonrasında yetiştirici yeni şifresini ilgili alanlara girip “Şifre Değiştir” butonuna basarak yeni şifresini tanımlamış olur.



PROJENİN AMACI NEDİR?



Sözleşmeli üretim modeli ile köylerde;



Atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak,

Koyun barınaklarının tam kapasite ile kullanımını sağlanmak,

Ülkemiz koyun varlığını artırmak,

Kırsaldaki koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmak,



PROJEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?



Yetiştiriciler ihtiyaç fazlası dişi kuzuları kesime göndermektedir.

Damızlık dişi materyalin kasaplığa gitmesi hayvan varlığımızın

artmasında engel teşkil etmektedir.

Hayvan varlığındaki azalma kırsalda yaşamanın sebeplerini

ortadan kaldırmaktadır.

Bu sebeple Koyun sayısı yıllar itibari ile artmamaktadır.

Bu durum ihtiyaç olan et üretimini olumsuz etkilemektedir.



Türkiye’de Küçükbaş Varlığının Nüfusa Göre Yıllar İçerisindeki Değişimi (%)

Kişi başına düşen küçükbaş hayvan sayısı son 50 yılda 4 kat azalmıştır.



Türkiye ve Dünyada Küçükbaş Hayvan Varlığı Değişimi (%)

Küçükbaş hayvan varlığı 1961 yılından 2016 yılına, dünyada %62 artarken ülkemizde %30 azalmıştır.



NEDEN SÖZLEŞMELİ ÜRETİM?



TİGEM’e ait İşletmelerde;



250 küçükbaşa 1 işçi düşmektedir.

İşçilik Maliyeti, Bakım ve Besleme, Hayvan Sağlığı giderleri, Barınak giderleri hayvanın satış bedelini geçmektedir.

Mevcut yasal çerçevede piyasa koşullarında üretim imkanı bulunmamaktadır.

Aynı işin kırsalda ve mera şartlarında yapılması halinde hem istihdam sağlanacak hem de işletme giderleri satış maliyetinin altına düşecektir.



SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ



Tigem, Ziraat Bankası aracılığı ile;



Sözleşme imzalayacağı yetiştiriciye 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satar.

Bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verir.

Tigem, doğacak kuzuların alımını garanti eder ve taban alım fiyatını önceden belirler.

Üretilecek yapağı ve süt yetiştiricinin olur,

Ziraat Bankası aracılığı ile üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedelini avans olarak verir.

Sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere kendi işletmelerinde eğitim verir.

Sütten kesimi müteakip kuzular alınır, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye öder.

Alınan dişi kuzularla üretim zinciri büyüyerek devam eder.

Üretici hayvanlara TARSİM sigortalarını yaptırır.

Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvan verilerek,

Toplamda en az 1.666 üretici ile sözleşme, olmak üzere toplam 500.000 baş ilave kadro artışı ve üretim

materyali.



Tigem; 8. yıl sonunda;



Dişi sayısı toplam 5.000.000 baş,

Yaklaşık 3.250.000 baş erkek kesimiyle 52.300 ton et üretimi,



Yıllar Dönem Sonu Dişi Materyal (Baş)



1. Yıl 700.000

2. Yıl 845.000

3. Yıl 1.150.000

4. Yıl 1.500.000

5. Yıl 2.000.000

6. Yıl 2.800.000

7. Yıl 3.800.000

8. Yıl 5.000.000



300 Koyun Projesinin Sonucu



Dişi kuzu kesiminin önüne geçilecektir.

Bu işletmeler damızlık işletmesi olarak değerlendirilecektir.

Ülkedeki küçükbaş hayvan sayısı artacaktır.

Kırsalda istihdam sağlanarak, köye dönüş projesine destek verecektir.



TİGEM;

Üreticiler TİGEM tarafından eğitilerek, bilinçli yetiştiricilik yapılıyor.



1.Oluşturulacak web sitesinde müracaat şartları ve başvuru kriterlerinin yayınlanması,

2.Elektronik ortamda yetiştiricilerin ön başvurularının belgeleriyle alınması,

3.Başvuruların TİGEM tarafından değerlendirilmesi,

4.TİGEM tarafından başvuruları kabul edilen yetiştiricilerin Ziraat Bankası tarafından değerlendirilmesi,

5.Kazananların duyrulması,

6.Kredisi onaylanan yetiştiriciler ile Ziraat Bankası ve TİGEM arasında sözleşmelerin imzalanması,

7.Hayvanların temini ve teslim edilmesi,

8.Teslim edilen hayvanların İl/İlçe Müdürlükleri tarafından aşılama ve küpelenmesinin ücretsiz olarak yapılması,

9.Yetiştiriciye bakım giderleri ve sigorta bedeli için avans verilmesi,

10.Doğacak dişi kuzular için TİGEM tarafından yetiştiriciye alım garantisi verilmesi,

11.Alınacak dişi kuzuların Bakanlığın diğer projelerinde değerlendirilmesi,

Başvurular Değerlendirilirken..



Üretim yapacağı yerin mera alanı,

Kaba yem üretebilirliği,

Hayvan varlığı,

Cinsiyet ve yaşı (Genç çiftçi olması önemlidir),

Hayvan barınağına sahip olması,

Halen hayvancılıkla uğraşıyor olması

gibi kriterler göz önüne alınıp değerlendirilecektir.