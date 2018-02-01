TİM Başkan Vekili Kocasert: İhracatta yeni rekorlar kıracağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kocasert, son derece iyi başladıkları 2018 yılının geri kalanında da ihracat performansının artarak devam edeceğini ve sene sonunda yeni rekorlar kırarak hedefe ulaşacaklarını bildirdi.

Kocasert, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, 2016'nın kasım ayından bu yana aralıksız artan ihracatın başarılı performansını sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

"İhracatta Atılım Yılı" sloganıyla yola çıktıkları ve 157,1 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştıkları 2017'nin, ardından 2018'i "İhracatta Rekorlar Yılı" olarak belirlediklerini hatırlatan Kocasert, şunları kaydetti:

"Son 12 aylık ihracatımızı ele aldığımızda görüyoruz ki ülkemiz ihracatı ulaştığı 158 milyar dolar ile 2014'te yıl genelinde yakalanan en yüksek değer olan 157,6 milyar doları geride bıraktı. DENİB ve Denizli ihracatında da yılın ilk ayındaki artışlar dikkat çekiyor. Denizli İhracatçılar Birliği tarafından kayda alınan ihracat, ocak ayında yüzde 9,1 arttı ve 209 milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından kayda alınan Denizli ihracatı ise yüzde 19,1 artışla 262 milyon dolar oldu."

"Yakın ve komşu pazarlarımızdaki büyüme ivmesi olumlu"

Küresel piyasalardaki birçok parametrenin 2018 yılı için pozitif olduğuna işaret eden Kocasert, şunları ifade etti: