TİM Başkanı Büyükekşi: 2017'de 155 milyar dolar ihracatı geçme hedefi koyduk

Büyükekşi, TİM tarafından Gaziantep Divan Otel'de düzenlenen, "Büyükelçiler Buluşması" programında yaptığı konuşmada, TİM hakkında bilgi verdi, gerçekleştirdikleri etkinlikleri anlattı.

Bu yılın ilk 8 ayında 18 ülkeye ticaret heyeti gönderdiklerini aktaran Büyükekşi, 17 büyükelçiyi de TİM'de ağırladıklarını, onları özellikle ziyaret ettiklerini belirtti.

İnovasyon, Ar-Ge, tasarım ve marka konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Büyükekşi, 6 yıldan bu yana "Türkiye İnovasyon Haftası" adı altında etkinlikler gerçekleştirdiklerini, "Türkiye Tasarım Haftası" ve "Türkiye İhracatçılar Haftası" etkinlikleri yaptıklarını söyledi.

Yurt dışında Türk Ticaret Merkezleri açmaya başladıklarını belirten Büyükekşi, "Tahran'da, Dubai'de, Şikago'da ve New York'ta açtık. İngiltere'de yeri kiraladık. Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Çin, Hindistan, Japonya, Kenya ve Kanada'da açmayı planlıyoruz. Açtığımız ülkelerde büyükelçilerimiz çok büyük destekler veriyor. Açacağımız yerlerde de sizlerin desteğini bekliyoruz." dedi.

Toplantıda dünya nüfusunun yüzde 45'ini temsil eden ülkelerin büyükelçileri ve misyon şeflerinin yer aldığını kaydeden Büyükekşi, "Toplantıda dünya milli gelirinin yaklaşık yüzde 35'ini temsil eden ülkelerimiz var. Dış ticaret hacmimizin de yaklaşık yüzde 40'ını bu salon şu anda temsil ediyor. Ve Türkiye'nin ihracatının da yüzde 40'ını yaptığı ülkeler yine bu salonda. Türkiye'nin özellikle cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde koymuş olduğu hedefler var. Bu hedeflere ulaşabilmek için özellikle dış ticarette, 'bir elin nesi var, iki elin sesi var' diye bir atasözümüz var. Ticaret karşılıklı, biz karşılıklı dış ticaretimizin artması için çalışma yapıyoruz. İhracatçılar sadece ihracat yapmıyor, aynı zamanda ithalat da yapıyor. Çünkü ürettikleri malların ara mallarını, hammaddelerini diğer ülkelerden ithal ediyorlar. Onun için sizlerle işbirliğimiz çok önemli. Sadece ihracat olarak bakmayın aynı zamanda sizlerle ithalat da yapıyoruz. Birlikte hareket etmemiz çok önemli." diye konuştu.

TİM Başkanı Büyükekşi, 2017 yılının ilk sekiz ayında ithalatın yüzde 12 artışla, yaklaşık 149 milyar dolar olduğunu, aynı şekilde ihracatın da yüzde 10 artışla 103 milyar dolara çıktığını belirtti.

Büyükekşi, "Hedefimizi, 2017 yılında 155 milyar dolar ihracatı geçme üzerine koyduk. Bizim amacımız sadece bizim ihracatımızı arttırmak değil, aynı zamanda karşılıklı olarak sizlerle de dış ticaretimizi geliştirebilmektir. Özellikle Afrika ve Güney Amerika ülkeleriyle bunu mutlaka yapmak istiyoruz." dedi.

- Diğer konuşmacılar

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise Gaziantep'in Suriyeli sığınmacılara verdiği hizmeti anlattı, kentin ihracatına dikkati çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kenti anlatan bir sunum yaptı. Şehrin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi veren Şahin, sığınmacılara verdikleri hizmetlere işaret etti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de hazır bulunduğu toplantıda, Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo, Etiyopya Maslahatgüzarı Tesfakiros Hailu Gebremariam, Panama Büyükelçisi Jorge Nernan Miranda Corona, Filipinler Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez ve Kosova Büyükelçisi Avni Sipahi birer konuşma yaparak, Türkiye ve Gaziantep'ten ve sığınmacılara verilen hizmetten çok etkilendiklerini, Türk konukseverliğinden memnun kaldıklarını anlattı.

Finlandiya Büyükelçisi Kairamo, ülkesi adına Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirterek, "Benden önce TİM'le yürütülen işbirliği için teşekkür ediyorum. Şimdi o çalışmaları devam ettireceğiz tabii. Beraber bu sene bir başka organizasyon için çalışıyoruz. Bu işbirliği için de büyük mutluluk duyuyoruz. Gerçekten ekonomik ve ticari ilişkileri ülkemle geliştirmek için ama aynı zamanda AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek için çok fırsatımız olacak. Bir yandan AB ülkelerini de temsil ettiğimi düşünürsek bunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.