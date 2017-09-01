TIM verilerine göre Türkiye'nin ihracatı yüzde 11,9 artış kaydetti
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar oldu.
- AA
ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar oldu.
TİM, 2017'nin ağustos ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.
Buna göre, ihracat ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar oldu. Yılbaşından bu yana ihracat, yüzde 10,7 artış ile 102,5 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat, yüzde 7,8 artışla 151,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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