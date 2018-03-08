TKDK 1198 kadın girişimciye hibe verdi

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamındaki 42 ilin kadın girişimcilerinden, çeşitli sektörlere ilişkin toplam bütçesi 1 milyar 60 milyon lira değerinde yatırım projeleri sunuldu. TKDK, yatırımların tamamlanmasıyla kadın girişimcilere 509 milyon 360 bin lira hibe ödedi.

En fazla hibe Ankara’daki kadın girişimcilere

İller bazında incelendiğinde, TKDK’nın hibe verdiği en fazla sayıda kadın girişimci projesi Samsun’da bulunuyor, Samsun’dan 68 kadın yatırımcı hibe aldı.

Samsun’u 67 projeyle Ankara, 65 projeyle de Amasya takip ederek ilk 3 sırayı paylaştı.

Bu projeler için Ankara’ya 56 milyon 372 bin lira, Samsun’a 20 milyon 860 bin lira, Amasya’ya ise 8 milyon 144 bin lira hibe ödendi.

10 projeden 1’i kadın yatırımcılara ait

TKDK, kuruluşundan bugüne kadar toplam 11 bin 534 projeye hibe ödedi. Kurum tarafından hibe verilen her 10 proje sahibinden 1’ini kadın yatırımcılar oluşturuyor.

Kadınların mesleki kapasitelerinin yükseltilerek ekonomik yaşama daha fazla katılması ve kadın istihdamının arttırılması amacıyla, projelerin değerlendirilme sürecinde kadın girişimcilere ilave puan verilerek pozitif ayrımcılık uygulanıyor.

Hibe kapsamındaki iller

Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 şehir bulunuyor.