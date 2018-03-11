TKDK destekli santralde elektrik üretiliyor

Yenilenebilir Enerji sektöründen Çanakkale'de hibe desteği almaya hak kazanan ilk proje sahibi Papağan Gıda Limited Şirketi, 30 Mayıs 2017'de İl Koordinatörlüğü'nde imzalanan hibe sözleşmesinin ardından Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde 345 KW kapasiteli Güneş Enerji Santrali kurulumu gerçekleştirdi. Tamamlanan yatırım için %65'lik hibe destek oranı ile yatırımcıya 679.000 TL hibe ödemesi gerçekleştirildi. Güneş enerji santrali elektrik üretmeye başladı.

TKDK, IPARD-II Programı ile hayata geçen Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve diğer birçok alanda hibe destekleri vererek ekonomik büyümeye ve istihdama katkısını sürdürmeye devam ediyor.