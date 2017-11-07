"TKDK hibe destekleri çok önemli"

Vali Ersin Yazıcı beraberinde Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Balıkesir İl Koordinatörü M. Zahid Döğdü ile birlikte TKDK'nın destekleriyle Burhaniye Şahinler Mahallesinde yapımı tamamlanan 'Uğur Özdemir Zeytinyağı Üretim Tesisini' hizmete açtı.

HİBE DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Tesis açılışı sırasında açıklamalarda bulunan TKDK Balıkesir İl Koordinatörü M. Zahid Döğdü, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında hibe desteği verilen bir zeytinyağı üretim tesisinin daha hizmete girdiğini ifade ederek, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörlüğüne IPARD II 1. Çağrı ilanı döneminde "Zanaatkârlık ve Yerel Ürün İşletmeleri" başlığı kapsamında Nisan 2016 yılında başvuran Uğur Özdemir ile proje kontrolleri sonucu Mayıs 2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Burhaniye Şahinler Mahallesinde kapasitesinin 80 ton olması planlanan, zeytinyağı üretim tesisi kurulması konusunda sunulan projenin toplam yarım tutarı 1 milyon 300 bin TL olup projede sunulan uygun harcama tutarı 1 milyon 260 bin TL'dir. Kurumun projeye desteği %65 oranında hibe şeklinde olup işletme tamamlandığı için şahsın hesabına 822 bin TL'lik ödeme yapılacaktır. Program kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımına, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına hibe desteği veriliyor." dedi.

TKDK DESTEKLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Vali Ersin Yazıcı da, kırsal bölgelerin yatırım konusundaki dezavantajlı konumdan çıkması için Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteklerinin önemli olduğunu söyledi.

HER GEÇEN GÜN BU TÜR İŞLETMELER ARTIYOR

IPARD hibelerinin hayvanların daha modern, hijyenik ve hayvan refahı koşullarına uygun ahır, ağıl ve kümeslerde yetiştirilmesine, gıdaların daha modern işletmelerde üretilmesine ve işlenmesine katkı sağladığını söyleyen Vali Yazıcı, "Bugün burada hizmete açtığımız Balıkesir ilindeki IPARD destekli projeler de IPARD Programı'nın tarım, hayvancılık ve gıda sektörümüze yaptığı olumlu katkının en güzel örneklerini oluşturmaktadır. İlimizde her geçen gün bu tür işletmeler yaygınlaşıyor. Devletimizin teşvikleri devam ediyor ve girişimci kardeşlerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya devam ediyoruz. Balıkesir'in daha da gelişmesi için böyle yatırımlara büyük ihtiyacı var. Güzel tesisler düşünülmüş ve uygulamaya geçilmiş. Bu yatırımların devamı olan sanayi tesisleri ile kalıcı işletmeler olacaktır. Ayrıca hem üretime yönelik olması hem de yeni istihdam alanları açması açısından çok önemli yatırımlar. Bu tesisin Burhaniye'ye, Balıkesir'e bir değer katacağına inanıyorum." dedi.

MODERN İŞLETMELER HİZMETE GİRİYOR

Vali Yazıcı, Balıkesir'in, konumu itibariyle tarım ve hayvancılığa elverişli arazilere sahip olduğunu belirterek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen hibe destekleri ile üreticilerin son derece modern işletmelere kavuştuğunu söyledi.

"TKDK İŞİNİ KURANA DESTEK VERİYOR"

Devletin çok önemli destekler verdiğini ifade eden Vali Yazıcı "Gerek tarımda, gerek turizmde gerekse diğer yatırımlarda devletimiz her zaman işletme sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yanında yer alıyor.

Ülkemiz son yıllarda bu konularda ciddi mesafeler kat etti. Balıkesir olarak bizler de sektörün gelişmesi ve desteklerden hak ettiğimizi alabilmek için üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Devletimiz, kendi işini kurana, kendi işini yapana çok güzel imkânlar sağlıyor. TKDK tarafından üreticilere verilen hibe desteği ile üreticiler artık teknolojinin en yeni imkânlarıyla donatılmış tesislerde üretim yapıyor. Bunlar son derece güzel gelişmeler. TKDK ilimizde modern tarım ve hayvancılık ile yine bu alana dayalı sanayi sektörünün gelişmesine büyük destek sağlıyor." dedi.