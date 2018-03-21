TKDK hibe proje başvuru süresi uzatıldı

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı kapsamında 21 Aralık 2017’de başvuru çağrı ilanına çıkılarak, girişimciler 42 ildeki TKDK il koordinatörlüklerine proje sunmaya davet edildi.

Çağrı ilanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” başlığı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi projeleri için 164 milyon 706 bin avro hibe bütçesi ayrıldı.

Son proje başvurusu 10 Nisan, son teslim 13 Nisan

Projelerin online başvuruları 2 Nisan’dan 10 Nisan’a, son teslim tarihi ise 5 Nisan’dan 13 Nisan’a uzatıldı.

Online başvuru sistemi 10 Nisan Salı 21.00’de kapanacak. Online sistem üzerinden doldurulan belgelerin çıktısı ve istenen diğer evrakların 13 Nisan Cuma mesai bitimine kadar TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekiyor. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve ilave süre uzatımı yapılmayacak.

Başvurular hakkında detaylı bilgilere TKDK resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Çağrı Rehberi”nden ulaşılabiliyor.

Yatırımcıların proje başvuru ve kabulünde yoğunluk yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz ediyor.

42 il hibe kapsamında

Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 şehir yer alıyor.