"TKDK olarak elimizden geleni yapıyoruz"

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü işbirliğiyle açılan Mantar Yetiştiriciliği Kursu sertifika töreni kurum binamızda yapıldı. Sertifika törenine Koordinatör Vekili İbrahim Sertaç Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Koordinatör Vekili Yılmaz, mantar yetiştiriciliğinin önümüzdeki süreçte daha da gelişeceğine dikkat çekerek, sertifika alan kursiyerlerin bu alanda başarılı işler yapacağına inandığını kaydetti.

Kurum olarak Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında proje sunmayı düşünenlere yönelik çok sayıda kurs açılmasına öncülük ettiklerini anımsatan Yılmaz, "Son dönemlerdeki popüler mesleklerden biri olan mantar yetiştiriciliğinin bu kursla daha da profesyonel yapılacağına inanıyorum. Faaliyete geçtiğimiz günden beri mesleki yeterlilik şartı, proje sunmak açısından en önemli kriter olup, bazı yatırım alanlarımızda ise olmazsa olmazlardandır. Bu noktadan yola çıkarak Koordinatörlüğümüze bilgi amaçlı gelen bütün vatandaşlarımızın TKDK desteklerinden en üst derecede faydalanabilmeleri için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamındaproje sunacak olan yatırımcılarımızın, sıralama kriterlerinde alabilecekleri en yüksek puanı almaları için diğer kurumlarımızın da desteğiyle mesleki yeterlilik açısından sertifika almalarına katkıda bulunduk. Bazen yürüten kurum, bazen de bir organizasyon firması gibi çalışıp diğer İl Müdürlüklerimizin öncülüğünde yapılan programlara dahil olabilmeleri için yönlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu vesileyle burada bulunmaktayız. Tarım İl Müdürlüğümüz ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde yapılan kurslar, Elazığ'ımıza yeni yatırımların kazandırılması için yapılmış bir ön hazırlıktır. İnşallah bu sertifikalara sahip olan tüm kursiyerlerimiz, aldıkları eğitimle beraber başarılı yatırımların gerçekleşmesine vesile olurlar. Sadece Mantar Yetiştiriciliği alanında değil, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Kırsal Turizm, Arıcılık gibi alanlarda da kurslar açarak 140 kişinin yatırım yapma düşüncelerini biraz daha desteklemiş olduk. Bu eğitimler sayesinde projesi kabul edilen yatırımcılar böylelikle daha bilgili olacak vemodern tesislerde üretim yapma fırsatı elde edecek. Ben kursların açılmasında emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyor, bu vesileyle yapılacak yatırımların şimdiden ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Kazım Atıcı da Elazığ'a yatırımların yapılabilmesi için kurumlanıl birbirleriyle fikir alışverişi içerisinde olduğunu, bu çalışmaların yatırımların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine çok iyi derecede imkan sağladığını belirtip kursiyerleri tebrik ettiler.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.