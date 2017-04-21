TKDK'dan 26 projeye 29 milyon destek kredisi

Süleyman Gülcü, açıklamasında destek hakkı kazanan 26 projeden 6'sının süt hayvancılığı,2'sinin et besiciliği, 6'sının tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve mantarcılık, 4' ünün soğuk hava deposu, 3' ünün kırsal turizm, 2'sinin makine parkı, birinin zanaatkarlık , birinin arıcılık ve birinin de yenilenebilir enerji sektörlerinden olduğunu, bu projelerin yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini ve yaklaşık 17 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştireceklerini bildirdi.

IPARD I boyunca çıkılan 15 çağrıda toplam 167 projeyle sözleşme imzalandığını, 141 Milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirildiğini ve 65 Milyon TL hibe ödemesi yapıldığını söyleyen Gülcü, IPARD ll'nin 1. Çağrı sonucunda 26 projenin destek hakkı kazanması ve 29 Milyon TL'lik yatırım gerçekleştirilecek olmasının tarihi bir başarı olduğunu belirterek, "Bu nedenle öncelikle cesaretlerinden ötürü yatırımcılara teşekkür ediyorum, kendilerine ve İsparta'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TKDK desteklerine sadece ödenen hibe tutarı olarak bakılmaması gerektiğini belirten İl Koordinatörü Gülcü, kurulan işletmelerin Avrupa Birliği standartlarında, çevreye duyarlı, en son teknolojiyle donatılmış, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği işletmeler olarak yarattıkları çarpan etkisiyle İsparta'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağladığını söyledi. TKDK olarak hem İsparta'nın hem de ülkemizin kırsal kalkınma hamlesinde en önemli lokomotiflerden biri olduklarını da sözlerine ekledi.

TKDK HAKKINDA

TKDK hibe desteği başvuru şartları

Hibe desteğinin amacı

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri ile küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin;

a) Modernize edilmesi,

b) Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesi ve

c) İyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

HİBE DESTEĞİNİN KAPSAMI

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım alt tedbiri kapsamında makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları desteklenmektedir.

DESTEĞE ESAS YATIRIM LİMİTLERİ

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere yönelik hazırlanacak projenin, uygun harcamalar toplam tutarı en az 15.000 AVRO, en fazla 1.000.000 AVRO olmalıdır.

HİBE DESTEK ORANI

Destek oranı “Uygun Harcamalar Toplamının” %50’sidir. Ayrıca,

Başvuru sahibi (gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu tarımsal işletmelere yatırımlar için destek oranı %55,

Dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere yatırımlar için destek oranı %60 (dağlık alanlar listesine göre),

Başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere ait yatırımlar için destek oranı %65 olacaktır.

BAŞVURU SAHİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere verilecek destekten faydalanmak için Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler gerekli uygunluk koşullarını sağlamak kaydıyla proje başvurusunda bulunabilir. (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.)

Gerçek ve Tüzel Kişilerde;

Başvuru sahibi (tüzel kişilikte ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır),

Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı,

– Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalı ya da,

– Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunda hizmet kaydı bulunmalı ya da,

– Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olmalıdır.

(Mesleki yeterlilik ile ilgili başvuru şartını sağlayan bir daimi çalışan, başvuru teslim ve sözleşme imzalama aşamasında halen aynı işletmede çalışıyor olmalıdır.)

TARIMSAL İŞLETMENİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

Tarımsal İşletme aşağıdaki sistemlere kayıtlı olmalıdır.

Çiftçi Kayıt Sistemi

Hayvan Kayıt Sistemi

Ulusal Vergi Sistemi

(Yeni tarımsal işletme kurulması durumunda başvuru aşamasında sadece Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olunması yeterli iken, yatırımın gerçekleştirilmesinden sonra Çiftçi Kayıt Sistemi ve Hayvan Kayıt Sistemine kayıt yaptırılması gerekmektedir. Bu sistemlere kayıtlı olunduğuna dair resmi belge ödeme talebinde bulunulduğu zaman Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) ibraz edilmelidir.)

Yapılacak yatırımla ilgili tarımsal işletme;

a) Süt Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletme (gerçek kişi ise tarımsal işletme sahibi) ise,

En az 10, en fazla 120 inek kapasitesi veya

En az 50, en fazla 500 süt veren koyun kapasitesi veya

En az 50, en fazla 500 süt veren keçi kapasitesine sahip olmalıdır

veya

b) 7, 8, 9 süt ineğine sahip olan tarımsal işletmeler yatırımın sonunda en az 10 baş süt ineğine ulaşacağına ilişkin taahhütname sunmalıdır.