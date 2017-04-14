TKDK'dan 260 projeye 126 milyon lira hibe

Toplantı da TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Oran Kalkınma Ajansı'na sunulan Yozgat'ta Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Stratejileri Projesi hakkında basın mensuplarına bilgi verildi.

TKDK İl Koordinatörü Türker, 2011 yılından itibaren TKDK'nın proje aldığını ve bu güne kadar 260 projeye destek sağlandığını ifade etti. Türker, proje sahiplerinin de katkılarıyla birlikte Yozgat il genelinde 250 milyon liralık bir yatırım yapıldığını söyledi.

Türker, TKDK'nin kırsal turizme de destek verdiğini kaydederek, "Yozgat TKDK olarak en çok yatırım yapan iller arasında 5'inci sıradayız. 77 süt üreten tarımsal işletme, 23 et üreten tarımsal işletme, 3

beyaz et üreten tarımsal işletme, 5 kırsal turizm işletmesi 146 çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 6 da farklı işletmeler olmak üzere toplamda 260 proje sahibi ile sözleşme imzalanmıştır" şeklinde konuştu.

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise TKDK'nın kırsalda kalkınmaya tarım ve

hayvancılığın yanında turizme de önemli destekler sağladığını söyledi.