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TKDK'dan 34 projeye 15,5 milyon lira destek

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğünce, 34 projeye 15,5 milyon lira hibe desteği verileceği bildirildi.

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İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, yaptığı yazılı açıklamada, TKDK tarafından IPARD 2.  Programı 1. Çağrı Dönemi'nde sözleşme imzalamaya hak kazanan 34 proje bulunduğunu belirtti. 
Söz konusu projelerin 10'unun süt üreten tarımsal işletme alanında, 22'sinin bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması alanında, diğerlerinin de kırmızı et üreten tarımsal işletmeler ile arıcılık alanlarında olmak üzere 27 milyon lira bütçeli olduğunu vurgulayan Yalvaçer, 34 projeye toplamda 15,5 milyon lira destek verileceğine dikkati çekti, 
 
DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ 
Yenilenebilir Enerji Yatırımları kapsamında Çorum'da TKDK aracılığıyla kurulacak ilk tesisin de sözleşmesinin imzalandığım bildiren Yalvaçer, "Proje, Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçecek. Toplam uygun harcama tutarı 1 milyon 270 bin 310 lira olan proje tamamlandığında, TKDK tarafından yüzde 65 hibe desteği ile 803 bin 960 lira tutarında katkı sağlanacaktırv" ifadelerini kullandı.

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