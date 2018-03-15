TKDK'dan 83 milyon TL hibe

70 PROJEYE ÖDEME YAPILACAK

Toplantının açılış konuşmasını yapan Koordinatör Vekili Yılmaz, IPABD II Programının 1 ve 2 çağrı dönemlerinde kabul edilen 70 projeye ödemelerin bu yıl içerisinde yapılacağım anımsattı. Yılmaz, yatırımlann Elazığ ekonomisine ciddi katkı sunacağım belirterek, "Bilindiği üzere 70 projemiz var Ödemeleri bu yıl içerisinde yapacağız Buguıı düzenlediğimiz toplantıda ödeme paketi hazırlanırken karşılaşılan hatalı uygulamalar ve paketlerde sık görülen eksiklikler konusunda uyarılarda bulunduk Hibelerin zamanında alınabilmesi noktasında kurum personelimiz ozvenyle çalışıyor Ödemelerin aksamaması için yapılan uyarıların kesinlikle dikkate alınması gerekiyor Biz bu noktada hem yatırımcılarımızın hem danışman firmalarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz Ikı çağn döneminde toplam 70 projeyle sözleşme imzaladık Toplam 137 Milyon TL tutarındaki yatırımlann 83 Milyon TL'sı kurumumuz tarafından hibe olarak verilecek Ben yatırımların şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, bu yatırımlarla Elazığ ekonomisinin daha da güçleneceğine inandığımı belirtmek istiyorum-' dedi Yılmaz'ın konuşmasının ardından Ödeme Talep işlemleri Birim Amin Muharrem Kayıkçı tarafından sunum gerçekleştirildi Sunumda danışman firmalara ve proje sahiplerine yatınm sonunda ödemelerin yapılabilmesi için sunulması zorunlu belge ve bilgilen içeren Ödeme Talep Paketinin ayrıntıları katılımcılara aktarıldı Toplantı som cevap bölümüyle sona erdi (Bülten)