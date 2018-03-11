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TKDK'dan aldığı hibe desteğiyle çiftlik kurdu

Muş'un Sungu beldesinde yaşayan Murat Gürtürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) sunduğu yüzde 75 hibe desteğiyle 100 büyükbaş alarak çiftlik kurdu.

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Gürtürk, hazırladığı projenin TKDK Muş İl Koordinatörlıığünce kabul edilmesinin ardından, aldığı hibe desteğiyle beldedeki arazilerinde ahır, idari bina, gübre çukuru, modem makine ve ekipmanların bulunduğu büyükbaş hayvan çiftliği oluşturdu.

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