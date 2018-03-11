TKDK'dan aldığı hibe desteğiyle çiftlik kurdu

Gürtürk, hazırladığı projenin TKDK Muş İl Koordinatörlıığünce kabul edilmesinin ardından, aldığı hibe desteğiyle beldedeki arazilerinde ahır, idari bina, gübre çukuru, modem makine ve ekipmanların bulunduğu büyükbaş hayvan çiftliği oluşturdu.
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