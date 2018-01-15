TKDK'dan arıcılara tam destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Tokat İl Koordinatörü Fevzi Çiçek Tokat An Yetiştiricileri Birliği üyelerine yönelik olarak yapılan bilgilendirme toplantısında TKDK nın 252 milyon EURO bütçe ile 3. Çağrı ilanına çıktığını söyledi. Ancılık alt sektörünün de içinde bulunduğu Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründe dağıtılacak hibe bütçesinin ise 87 milyon 239 bin EURO olduğunu belirtti.

Tokat öğretmenevi konferans salonunda An Yetiştiricileri Birliği üyelerine Proje döngüsü ve ancılık yatırımlarında destek verilecek alanlar hakkında detaylı bilgilendirme toplantısı gerçekleştiren TKDK İl Koordinatörü Fevzi Çiçek Tokat ta içerisinde ancılık yatırımlannın da olduğu 302 (Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme) tedbirinde hibe oranın yüzde 65 olduğunu bunun önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Çiçek, ayrıca faydalanıcıların proje kapsamında yapacaklan harcamalarda KDV den muaf olacaklarını belirterek proje başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların tkdk.gov.tr ve TKDK Tokat İl Koordinatörlüğü nden detaylı bilgi alabileceklerini ifade etti. IPARD II programı 3.çağrısı kapsamında Hizmet alımlan (Proje hazırlama bedelleri),İnşaat işleri ve Makine Ekipman alımına destek verilecek.