TKDK'dan çiftçilere kırsal destekleme eğitimi

Muş'un Bulanık ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü, proje başvuru çağrı ilanında bulundu. Bulanık Ziraat Odası Başkanlığında, TKDK, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) 3. proje çağrı dönemi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda sunum yapan TKDK İl Koordinatörü Beytullah Uygur, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara destek verileceğini belirtti.

Bu kapsamda süt, yumurta, kırmızı et ve kanatlı et üreten tarımsal işletmelere yüzde 40'dan yüzde 70'e kadar hibe desteği sağlanacağını bildiren Uygur, su ürünleri yetiştiriciliği, kırsal turizm, makine parkları, zanaatkarlık, yerel ürün işletmeleri, yenilebilir enerji yatırımları, arıcılık ve arı ürünleri ile bitkisel üretimin de yüzde 65 hibeyle destekleneceğini bildirdi.

Destek verilen kalemlerin genelinin makine ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları olduğunu ifade eden Uygur, "5648 sayılı kanunla kurulan TKDK Muş İl Koordinatörlüğü tarım sektörünün gelişmişlik düzeyinin ve tarımsal nüfusun refah seviyesinin yükseltilmesi, kırsal alanların AB'ye uyumunun sağlanması amacıyla kurumumuz 11. çağrı ilanıyla proje alımına başlayacaktır" diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ise, toplantının hayırlara vesile olmasını temennisinde bulunarak, "Tarımsal ve Kırsal Kalkındırma Koordinatörümüze ve uzman arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hakikaten tanm ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı bir ilçedeyiz. Arazi bakımından baktığımız ciddi ekonomik bakımdan değer sağlanabilecek bir imkân var. Hayvancılıkta da şuan hayvan varlığımız 260 bin küçükbaş ve büyükbaş düzeyinde ama meralarımıza baktığımızda daha fazla hayvan sayımızı kaldırabilecek bir potansiyelimiz var. Yüz ölçüm ve nüfus olarak Muş'un en büyük ilçesiyiz bu yüzden tarım ve hayvancılığı kaldırabilecek bir potansiyelimiz var. İşlerimizi en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Eksikliklerimiz illaki var bunu da iyileştirmek adına çeşitli projelere başvurmamız lazım. Tarım ve Kırsal Kalkındırma desteği ile ortaya çıkarabileceğiniz projelerde ilk başlarda zorlanabilirsiniz. Mantıksal çerçevenizi oturttuktan sonra ilgili olan çiftçilerimizin amaçlarından vazgeçmelerini istemiyoruz. Kendinizi geliştirerek ekonominize katkı sağlayabileceğiniz bir adım olur.

Tarımda nitelikli ürünler yetiştirmek arıcılıkta ve süt işletmeciliklerinde birçok alanda kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. İşletme kurabileceğiniz ve geliştirebileceğiniz, kafanızda oturtabileceğiniz girişimlerde bulunun, projelerinizi en iyi şekilde ortaya koymaya çalışın. İlçemiz ve coğrafyamız tarım ve hayvancılığa elverişli bir durumda. Eğer istenilirse çok güzel projelerin ortaya konulabilir. Desteklemeleri takip edin. Bizim buralardan büyükşehirlere yapılan göçü durdurmamız lazım. Genç nesillerimizin burada tutarak onlara güzel bir gelecek kurmalıyız. Bulanık'ı huzurlu, verimli, sakin bir yere dönüştürmek hepimizin görevi. Lütfen bilinçli olup girişimcilik ruhumuzu geliştirelim" dedi.

Toplantıya, Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Cem Canol, TKDK uzmanları ve Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir katıldı.

TKDK'DAN PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bulanık Ziraat Odası Başkanlığımda, TKDK, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD il) 3. proje çağrı dönemi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda sunum yapan Muş TKDK İl Koordinatörü Beytullah Uygur, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara destek verileceğini belirtti.

Bulanık ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü, proje başvuru çağrı ilanında bulundu.

Bulanık Ziraat Odası Başkanlığında, TKDK, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) 3. proje çağrı dönemi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda sunum yapan Muş TKDK İl Koordinatörü Beytullah Uygur, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara destek verileceğini belirtti.

Bu kapsamda süt, yumurta, kırmızı et ve kanatlı et üreten tarımsal işletmelere yüzde 40'dan yüzde 70'e kadar hibe desteği sağlanacağını bildiren Uygur, su ürünleri yetiştiriciliği, kırsal turizm, makine parkları, zanaatkarlık, yerel ürün işletmeleri, yenilebilir enerji yatırımları, arıcılık ve arı ürünleri ile bitkisel üretimin de yüzde 65 hibeyle destekleneceğini bildirdi.

Destek verilen kalemlerin genelinin makine ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları olduğunu ifade eden Uygur, "5648 sayılı kanunla kurulan TKDK Muş İl Koordinatörlüğü tarım sektörünün gelişmişlik düzeyinin ve tarımsal nüfusun refah seviyesinin yükseltilmesi, kırsal alanların AB'ye uyumunun sağlanması amacıyla kurumumuz 11. çağrı ilanıyla proje alımına başlayacaktır." diye konuştu. Toplantıya, Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Cem Canol, TKDK uzmanlan ve Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir katıldı