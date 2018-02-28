TKDK'dan kanatlı eti üretimi için hibe desteği nasıl alınır?

İşte kanatlı eti üretimi için hibe desteği şartları ve sıkça sorulan sorular..

Kanatlı eti sektöründe yatırımın tamamlanmasıyla nasıl işletmeler hedefleniyor?

Yatırımların tamamlanmasıyla kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe en az 5 bin, en fazla 50 bin broyler veya en az bin, en fazla 8 bin hindi ya da en az 350, en fazla 3 bin kaz kapasite aralığında Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun işletmelerin kurulması hedefleniyor.

Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında kapasite artırımı içermeyen aktif mevcut işletmeler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibelerinin uygulama illerinde destek kapsamındadır. Yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ’da yeni işletmeler de destek kapsamındadır.

Hindi ve kaz kapsamında yapılacak başvurularda yeni ve mevcut işletmeler (kapasite artırımı dahil) tüm uygulama illerinde destek kapsamında olmaya devam etmektedir.

Bu girişim için vatandaşın cebinde ne kadar sermaye olmalı? Ne kadar hibe verecek?

Broyler ve hindi sektörleri için en az 5 bin avro, en fazla 500 bin avro, kaz sektörü ise en az 5 bin avro, en fazla 250 bin avro üzerinden desteklenmektedir. Hibe oranı yüzde 40-60 arasında değişmektedir. Yatırımcı proje büyüklüğü ve gereklilikleri yanında, öncelikle proje kapsamındaki harcamaları kendisi finanse ederek sonrasında IPARD hibesini alacağını dikkate alarak bütçeyi oluşturmalıdır.

Öz kaynakların yetersiz olduğu durumlarda, yani başvuru sahibinin yatırımı gerçekleştirecek parasının olmadığı durumlarda banka kredisi kullanılabilmektedirler. TKDK öz kaynak sıkıntısı yaşayan ve kredi kullanmayı planlayan yatırımcılar için Türkiye’nin önde gelen 20 bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile protokol imzalamıştır. Söz konusu protokolle her banka Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı’ndan faydalanacaklar için faiz ve komisyon indirimleri, yatırım süresince geri ödeme yapılmaması gibi kolaylıklar sunmaktadır.

İşin yapılışı sırasında mazot, yem, makine vb. destek veriliyor mu?

IPARD Programı mazot, yem gibi üretim sürecinde kullanılan girdilere yönelik bir destek içermemektedir. Bu sektörde yapım işleri, makine ekipman alımı, mimarlık mühendislik, iş planı hazırlığı gibi harcamaları içeren genel harcamalar ve görünürlük harcamalarına hibe verilmektedir.

Satış, pazarlama ve veteriner desteği var mı?

Satış, pazarlama ve veteriner desteği verilmemektedir.

Maliyet ve harcamalar için fatura veya fiş şartı var mı?

Proje sahibi yatırım kapsamındaki tüm harcamalarını IPARD Sözleşmesi’ni imzaladıktan sonra yapmalı ve bunları faturayla belgelendirmelidir.

İşin sürecini kim denetleyecek?

Denetleme süreci TKDK uzman personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Sözleşme imzalamadan önce kontrol edilmekle birlikte ve yatırımın tamamlanmasından sonraki 5 yıllık dönemde yatırım izlenmektedir.

Kanatlı eti sektörüne girecek ve TKDK hibesi almayı düşünen girişimcilerde aranan şartlar nelerdir?

Başvuru sahiplerinin vergi sistemine kayıtlı olması, devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması, 65 yaşından büyük olmaması gibi şartlar bulunuyor. Kanatlı eti üreten işletmeler sektörüne yapılacak başvurularda, başvuru sahiplerinin çiftçi kayıt sistemine ya da hayvan kayıt sistemine kayıtlı olması koşulu var. Ayrıca, başvuru sahibinin mesleki yeterlilik koşulunu sağlaması da gerekmektedir.

Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler TKDK resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan başvuru çağrı rehberinde yer almaktadır.

Başvuru dönemi ne zaman? Başvurular nereye yapılmalı?

Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler için başvurular 1 Mart - 5 Nisan’da yatırımın uygulanacağı şehirdeki TKDK il koordinatörlüklerinde kabul edilecektir.

Bu alana girmek isteyen kişi neler yapmalı, nasıl bir yol izlemeli?

Öncelikle yatırım yaparak hibelerden faydalanmak isteyenlerin yapmayı düşündükleri yatırımın konusunun destek kapsamında olup olmadığını ve yatırımı yapmayı düşündükleri ilin IPARD Programı’nın uygulandığı illerden olup olmadığını teyit etmeleri gerekmektedir. Daha sonra yatırım yapmayı düşündükleri sektörle ilgili istenen bilgi ve belgeleri içeren “başvuru paketi” dosyasını hazırlamaları gerekmektedir.

TKDK resmi internet adresinden (tkdk.gov.tr) ve 42 ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinden detaylı bilgi edinilebilir.