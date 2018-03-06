TKDK'dan tam gaz mesai

Yüzde 70' e varan hibe destekleri, KDV muafiyeti, kadın ve genç çiftçilere özel avantajlarıyla tarım ve hayvancılık ekonomisinin lokomotifi görevini üstlenen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 21 Aralık 2017 tarihinde yayınladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 42 il koordinatörlüğünde tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Çağrı ilanı yayınlandığı günden bugüne kadar gerek il merkezi ve ilçelerde gerekse köylerde bilgilendirme faaliyetlerini sürdüren TKDK Muş İl Koordinatörlüğü, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da çalışmalarına devam ediyor.