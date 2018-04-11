TKİ: Türkiye'nin kömür rezervi termik santrale uygun

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uygun, Türkiye'nin kömür rezervinin 17,5 milyar ton olduğunu belirterek, söz konusu rezervin yüzde 60'ının bin 500 kalorinin altında bulunması nedeniyle kullanılabileceği en uygun alanın çevreye duyarlı termik santraller olduğunu bildirdi.

Uygun, TBMM İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonuna yaptığı sunumda, 1957 yılından beri faaliyet yürüten kurumun 4 bin 500 çalışanı ile madencilik faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü önemsediklerini vurgulayan Uygun, TKİ'ye bağlı tüm iş yerlerinde yeni güvenlik kültürünün kurumsal güvenlik kültürüne entegrasyonu yönünde çalışmaların devam ettiğini, bu noktada da eğitim faaliyetlerine ağırlık verildiğini anlattı.

"Hiçbir hekim benim iş yerimde çalışmak istemiyor"

Türkiye'nin 2012'de müstakil bir iş sağlığı ve güvenliği kanununa kavuştuğunu anımsatan Uygun, bu alanda ciddi mesafeler alınmasına rağmen özellikle iş yeri hekimliği noktasında sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Kamu kurumlarının ücret politikasının belli olduğuna dikkati çeken Uygun, "Kurumların, hekimlere Sağlık Bakanlığının sağladığı koşulları sağlaması mümkün değil. Hiçbir hekim benim iş yerimde çalışmak istemiyor. İş yeri hekimliği uzun süreçli bir iş. İş yeri hekiminin çalışanın duygu dünyasından haberi olacak. Dolayısıyla çalışanını tanıyan, daha iyi etüt edebilen bir iş yeri hekimliği müessesesine geçebilmek istiyorsak, kamu kurumlarında hekim istihdamını özendirici tedbirler almalıyız." diye konuştu.

"İş kazalarının nedeni güvensiz davranış"

Mehmet Uygun, iş sağlığı ve güvenliği denince akla işçinin kafasındaki baret ve ayağındaki çelik burunlu botun geldiğini, ancak bunun doğru bir tespit olmadığını söyledi.

İş kazalarının yüzde 88'inin güvensiz davranıştan meydana geldiğinin altını çizen Uygun, "Çalışanın o anki ruh hali çok önemli. Ortamı ne kadar düzenlersek düzenleyelim, ne kadar iyi koşullar sağlarsak sağlayalım başarılı olamayız. Çalışanımıza en iyi şekilde değer vereceğiz, önemseyeceğiz. Önemli olan bu. Tüm sektörlerde psikososyal çalışmaların da iş güvenliğinde önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Kömür rezervi düşük kalorili"

TKİ Genel Müdür Yardımcısı Uygun, Türkiye'nin 17,5 milyar ton kömür rezervinin bulunduğunu, bunun 1,3 milyar tonunun taş, geriye kalanının linyit kömürü olduğunu söyledi.

En son Türkiye'ye 30 milyon ton civarında ithal kömürün girdiğini, bunun Türkiye'de karşılığının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini ifade eden Uygun, şöyle konuştu:

"TKİ'nin elindeki kömür rezervi çok düşük kalorili. Bu rezervin hemen hemen yüzde 60'ı bin 500 kalorinin altında. Dolayısıyla ne bir evde yakılır ne de bir sanayi tesisinde. Bu sadece özel amaçlı termik santrallerde değerlendirilebilir. Dolayısıyla çevreye duyarlı termik santrallerde düşük kalorili linyit kömürlerimiz değerlendirilebilir. Bu amaca yönelik çok sayıda proje çalışmasının var olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede yer altındaki rezervlerimiz ülkemizin enerji ithalatına karşı önemli bir ikame rolü oynayacaktır. Türkiye'de kaliteli linyit rezervimiz az olduğundan dolayı özellikle ithal edilen kömürlerin yüzde 15'i ısınma amaçlı, yüzde 50'si ithal kömüre dayalı santrallerde, yüzde 35'i de sanayide kullanılıyor."